Vaccinati e iperimmuni non possono lavorare perché senza Green Pass

Franca de Magistris è una professoressa che abita a Foggia, guarita Covid, che ha contratto il virus ai primi di novembre per contatto diretto con suo figlio risultato positivo. Successivamente è stata vaccinata con Pfizer in data 16 aprile 202. Ha scritto una lettera alla Asl di Foggia per segnalare il suo caso – di cui riportiamo alcuni stralci nella descrizione di quanto è capitato- perché finora nessuna procedura inoltrata dal suo medico di base, da lei stessa e da altri operatori Asl le ha permesso di scaricare il Green Pass. “Mi chiedo – ha domandato nella lettera inviata – quanto dovrò attendere dato che, quasi quotidianamente, devo sottopormi a tamponi a pagamento in farmacia per ottenere Green Pass temporanei per andare al lavoro. Attendo Vostro urgente e tempestivo riscontro”.

Il 10 novembre 2020 ha sviluppato i sintomi specifici della malattia (febbre, perdita di gusto e olfatto, saturimetria a 88 e a 90, tosse, astenia, forti dolori osteo articolari ecc.). È stata segnalata e curata con fiale intramuscolo e monitorata dalla dottoressa curante. Il 29 novembre, dopo la quarantena, è stata contattata dall’Asl per effettuare il primo tampone molecolare di controllo, che ha dato esito negativo poiché era intercorso un lasso notevole di tempo. Successivamente è stata vaccinata con Pfizer.

“Faccio inoltre presente di essere in possesso anche di sierologico con aumento delle Sars-Cov 2 IgG, datato 8 marzo 2021, quindi prima della somministrazione vaccinale di richiamo del 16 aprile 2021 e che i miei figli e mia madre, residente a casa mia in quel periodo e risultata positiva al covid, abbiamo sviluppato tutti la malattia. Ho, insieme a mia madre, inoltre ricevuto visite e cure domiciliari da parte dei Dottori dell’ Usca, tutto riscontrabile”.

Su Change.org Raffaella Grasso, una guida turistica, ha lanciato una petizione diretta al ministro della Salute Roberto Speranza che ha raccolto oltre 12mila firme e si propone di raggiungerne 15mila.

“Scrivo a nome di tutte le persone guarite dal coronavirus che non sono state registrate nella Banca dati Nazionale Covid e che attualmente non possono ottenere il Green Pass. Si tratta di centinaia di persone – forse migliaia – che hanno avuto i sintomi del Covid, sono stati monitorati durante la malattia dai propri medici di base e dai medici del Sisp, hanno contagiato i loro familiari, ma al momento del tampone molecolare sono risultati negativi perché trascorso troppo tempo dall’appuntamento fissato dall’Asl locale per il test. Chiediamo che sia permesso ai medici di base di intervenire e segnalare queste situazioni anomale alle Asl affinché possano essere regolarizzate”. Spiega il suo caso esemplare di ammalata Covid guarita, vaccinata con una dose ma attualmente senza Green Pass nonostante un test, validato dalla Regione Piemonte, che certifica valori anticorpali elevatissimi, test che non è stato accettato. “Ora mi trovo vaccinata, iperimmune e senza Green Pass”.

“Siamo guide turistiche (nel mio caso), insegnanti, lavoratori dipendenti che non possono lavorare a meno di non accettare ulteriori dosi di vaccino completamente inutili, dispendiose per il sistema sanitario e potenzialmente dannose per persone con eccesso di anticorpi, come spesso ribadito da eminenti infettivologi. Si tratta di una grave violazione dei diritti delle persone dovuta unicamente ad un vuoto normativo ed un problema burocratico che deve essere risolto al più presto”.

Paola Lucino, 21 settembre 2021