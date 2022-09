Foggia, arriva il parcheggio low-cost per supportare il Gino Lisa

FOGGIA, 21/09/2022 – La riattivazione dell’Aeroporto Gino Lisa con i primi voli programmati dal 30 settembre può segnare un momento di svolta per l’economia di Foggia. Sono molteplici, infatti, le attività che possono trarre beneficio dalla presenza di un traffico passeggeri per le esigenze connesse e la richiesta di servizi a supporto. Siamo andati a trovare una di queste.

È il parcheggio custodito Aeropark, la nuova struttura collocata su via Ascoli, immediatamente accanto allo svincolo della superstrada per Candela. Nell’ufficio al centro dell’ampio piazzale, ci accolgono i due responsabili, giovani imprenditori che hanno creduto nelle possibilità di sviluppo dell’area limitrofa allo scalo foggiano.

Aeropark è un parcheggio h24 che si caratterizza per l’attenzione alla sicurezza delle auto in custodia in prossimità dell’aeroporto Gino Lisa. Nel prezzo della sosta è compreso il servizio navetta per il terminal in modo da garantire ai clienti un facile e confortevole accesso allo scalo dopo aver lasciato in custodia il proprio mezzo.

È proprio la sicurezza, garantita da moderni sistemi di sorveglianza attivi 24 ore su 24, il must distintivo della proposta di Aeropark. Inoltre, sarà possibile fare abbonamenti mensili, semestrali e annuali per privati e aziende, opzioni sicuramente interessanti per i frequent flyer.

In corso di attivazione anche un servizio navetta a pagamento dal Gino Lisa ai principali punti della città per favorire i passeggeri che arrivano dagli scali collegati.

Per questo primo periodo, al fine di far testare la comodità della struttura, l’Aeropark sarà gratuito per la prima sosta fino alla fine del 2022. Al termine della visita, dopo un buon caffè, la proprietà ci congeda con parole che sono l’emblema di una rinnovata cultura imprenditoriale: “Facciamo tutti la nostra parte e questa città cambierà il suo volto. L’aeroporto è una struttura fondamentale: ora che è stato riattivato, dobbiamo contribuire a farlo funzionare”. (miticochannel)