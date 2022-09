Manfredonia, sorteggio pubblico per l’assegnazione di 272 loculi

AVVISO PUBBLICO

“Vista la Determinazione Dirigenziale n. 935 del 09.08.2022 ad oggetto “Avviso pubblico per l’assegnazione di loculi di punta da realizzare in ampliamento alla tomba comunale per collettività “A”. Approvazione graduatoria definitiva”

AVVISA

che il giorno 29 settembre, alle ore 9,30, presso l’Auditorium Palazzo Celestini – corso Manfredi, n. 22, si terrà il sorteggio pubblico per l’assegnazione di n. 272 loculi di punta da realizzare in ampliamento alla tomba comunale per collettività “A”, in favore dei richiedenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva approvata con la suddetta determinazione n. 935/2022.

Con successivi atti saranno comunicate le modalità del versamento dell’acconto e del saldo dell’importo dovuto, così come indicato nel relativo Avviso pubblico”.

