Mara Carfagna a Foggia: “Vogliamo il Sud libero dalla povertà”

FOGGIA, 21/09/2022 – “Vogliamo un Sud libero dalla povertà e non un Sud condannato alla povertà a vita”. Lo ha detto la ministra per il Sud, Mara Carfagna, partecipando a Foggia ad un incontro pubblico in vista delle elezioni del 25 settembre. Secondo la ministra, “il Pd e il M5S scommettono sulla povertà del Sud, sul bisogno del Sud. Il Pd promette di risolvere i problemi del Sud assumendo 300mila nuove persone all’interno della Pubblica amministrazione.

Il M5S continua a puntare sul reddito di cittadinanza perché scommette su un Sud eternamente povero”. “Siamo consapevoli – prosegue Carfagna – della povertà e dell’indigenza nella quale vivono i cittadini del Sud e a loro diciamo che non vogliamo abolire il reddito di cittadinanza e che è giusto che resti come sostegno alla povertà di chi non può lavorare.

Ma chi può lavorare, chi vuole e chi deve lavorare deve essere preso in carico dai centri per l’impiego che devono formare queste persone e le competenze che servono alle imprese”. Per la Ministra a “queste persone deve essere offerto un posto di lavoro dignitoso con un salario minimo di 9 euro e, nel caso in cui dovessero rifiutare il lavoro perdono il sostegno al reddito”. (ansa)