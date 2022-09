Tragico incidente nel Foggiano: morta una donna, un’altra ferita

FOGGIA, 21/09/2022 – (foggiatoday) E’ di un morto e di un ferito grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la Provinciale 27 che collega San Severo ad Apricena.

Il fatto è successo intorno alle 16: per cause ancora da accertare, una Fiat con a bordo due donne è uscita fuori strada a circa 2 km dal cosiddetto ‘Bivio della morte’ (già teatro di gravi incidenti mortali) e si è ribaltata nei campi circostanti. Nulla da fare per una delle due occupanti: è morta sul colpo; l’altra, invece, è stata affidata alle cure degli operatori dell’elisoccorso dopo essere stata estratta dall’abitacolo del mezzo dai vigili del fuoco, giunti dal vicino distaccamento di San Severo. Sul posto, insieme agli uomini del 115, anche i carabinieri e gli agenti della polizia stradale di San Severo per gli accertamenti del caso. (foggiatoday)