La trasmissione “Fuori dal coro” di Mario Giordano in Puglia con i suoi giornalisti.

La questione è quella del trattamento di fine mandato dei consiglieri regionali per cui c’è la proposta di reintrodurlo anche con valore retroattivo per consiglieri in carica dal 2013.

video/fuoridalcoro/casta-senza-vergogna-in-puglia-i-politici-vogliono-buonuscita

Le domande sono rivolte a chi fra quelli scranni siede, da Filippo Caracciolo a Napoleone Cera, passando per il “baby pensionato” Tommaso Attanasio (vitalizio di oltre 8mila euro al mese all’età di 52 anni) fino ad Alba Sasso, che usufruisce di tre pensioni, da ex insegnante, ex consigliera regionale ed ex parlamentare.

Tra un politico e l’altro si fanno domande alla gente del posto, baresi che “quelle cifre non le hanno mai viste”.

“Casta senza vergogna, in Puglia i politici vogliono la buonuscita”, titola il programma in riferimento al tema dibattuto. La proposta di legge Puglia, consiglieri regionali ci riprovano ad assegnarsi indennità fine mandato è stata discussa ancora in estate spaccando la maggioranza.

I politici contattati nella trasmissione di Giordano si “difendono” in vari modi: “Vivere di politica io? Ma no”, “Ci dovrebbero rinunciare i consiglieri regionali di tutta Italia”, oppure: “E’ tutto legale”.