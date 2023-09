Anagrafe a Cerignola, Netti sbotta: “Che fine ha fatto il concorso?”

Cerignola – Che fine ha fatto il discusso concorso dell’Anagrafe? Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Nicola Netti ha presentato un’interrogazione consiliare per sapere come mai dopo la pubblicazione della graduatoria non si sia proceduto in alcun modo, di fatto congelando tutto.

«A giugno dell’anno scorso – ricorda lo stesso Netti – veniva pubblicato il bando per selezionare un ufficiale di Anagrafe a tempo indeterminato, da destinare all’Ufficio di Piano dell’Ambito di Cerignola. Pur avendo una graduatoria già dal gennaio di quest’anno, il Comune non ha assunto nessuno».

Le polemiche nella fase concorsuale non erano mancate: dalla incompatibilità non sollevata del Rup, ai ritardi ingiustificati sulla pubblicazione dell’esito delle prove.

In ultimo, la rinuncia del primo classificato. Ad ogni modo, dati alla mano, quel concorso non è mai stato annullato e di fatto quella graduatoria è tutt’ora valida. «Oggi – spiega il capogruppo meloniano Netti – chiediamo di sapere come mai dopo 9 mesi quel posto di categoria C sia restato e resti vacante, malgrado l’espletamento del concorso».