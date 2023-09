La banda musicale della Polizia di stato incanta San Giovanni Rotondo

Per la prima volta assoluta in provincia di Foggia, la banda musicale della Polizia di Stato, guidata magistralmente dal Direttore Roberto Granata, ha incantato il parterre presente ieri sera sul suggestivo piazzale della chiesa di San Pio a San Giovanni Rotondo.

Con un programma vasto e variegato, dai Quadri di un’Esposizione di Musorgskij, passando per Massenet, Barnes, Piazzolla, i grandi successi dei Beatles e le colonne sonore del maestro Ennio Morricone che hanno fatto la storia della musica da film,

il concerto si è svolto alla presenza di tantissime autorità politiche, militari e civili, oltre che pellegrini giunti a San Giovanni Rotondo da tutto il mondo per la festa di San Pio che anima e unisce nelle fede e nella spiritualità migliaia di fedeli ogni anno.

“Sono felice e onorato come primo cittadino di questa città di aver ospitato un momento così bello, prestigioso e potente, non solo dal punto di vista musicale, ma anche e soprattutto umano – ha commentato il primo cittadino di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti.

È stato molto emozionante ascoltare l’orchestra totalmente immersi in un raccoglimento di pace che questi luoghi santi donano.Mi auguro fortemente di avere modo in futuro di riportare qui la banda della Polizia di Stato per rivivere altri momenti di questo tipo”.

Soddisfazione anche nelle parole dal Questore della provincia di Foggia, Ferdinando Rossi:

“Un evento che ha alle spalle una macchina organizzativa molto complessa, ma che abbiamo voluto fortemente e che siamo riusciti a realizzare col patrocinio del comune di San Giovanni Rotondo e la collaborazione della fondazione Monti Uniti di Foggia e della BCC di San Giovanni Rotondo.

Senza dimenticare il grande supporto dei frati cappuccini che hanno messo a disposizione questo spazio allestendolo per ospitare al meglio i settanta professori d’orchestra e inserendo l’evento tra le celebrazioni per la festa di San Pio”.