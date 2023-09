“Sei caduto per la Patria”. In ricordo del Caporal Maggiore Mario Frasca

Orta Nova – L’Associazione Mario Frasca con il patrocinio del Comune di Orta Nova organizza l’evento in ricordo del militare caduto per la Patria. Partendo da Piazza Mario Frasca alle ore 09:15, si terrà ad Orta Nova il prossimo 23 settembre 2023 il dodicesimo anniversario della scomparsa del caduto deceduto durante una missione internazionale di pace all’estero per i valori di pace e democrazia.

Alla cerimonia saranno presenti Autorità civili, militari, associazioni e comunità cittadina. Siete tutti invitati a partecipare.