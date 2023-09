Bravissima. La sipontina Elisabetta Orlando si qualifica per la finale nazionale del trofeo Coni

Elisabetta Orlando, atleta di scherma nella disciplina del fioretto, classe 2010, disputerà la finale nazionale del Trofeo Coni che si terrà dal 21 al 24 settembre a Nova Siri.

Durante la stagione appena trascorsa Elisabetta Orlando, per poter accedere alla fase nazionale ha dimostrato di essere la migliore schermitrice di fioretto della sua categoria a livello regionale.

Ha staccato il pass per la finale nazionale superando la propria avversaria durante il match decisivo della fase regionale del Trofeo Coni tenutosi in Salento,

assicurandosi di rappresentare i colori della nostra regione ai giochi organizzati dal Coni.

Questo sarà il primo appuntamento agonistico di questa stagione per la giovanissima atleta de Le Tre Armi Fencing Academy, stagione ricca di eventi che la vedrà impegnata in gare regionali e nazionali in giro per l’Italia assieme ai suoi compagni e compagne di squadra.

Per la giovanissima società di scherma tranese è motivo di orgoglio avere una delle sue atlete impegnate in un evento di questa importanza dove solo i migliori possono accedervi.

“Sono assolutamente certo che la nostra Elisabetta si farà onore a prescindere dalla posizione nella classifica finale, ma al di là del risultato, questa competizione sarà una fantastica esperienza formativa per lei che tornerà sicuramente arricchita”

ha detto il Maestro Teodorico D’Avella che aggiunge, “Il bello della nostra disciplina lo si apprezza nella passione degli atleti e nell’impegno che ci mettono perseverando in questo sport, i risultati sono la conseguenza dei loro sforzi e solo una piccola percentuale della bellezza della scherma”.

