"Auguri Suor Maria Francesca, la più longeva tra le monache carmelitane d’Italia" (foto)

Il 18 settembre 2024 la nostra cara zia Lucia, ha raggiunto la veneranda età di 100 anni. Suor Maria Francesca di Gesù (questo il suo nome religioso) vive nella comunità delle Carmelitane di Vetralla, in diocesi di Viterbo, dove aveva fatto il suo ingresso nel lontano 1948, sotto la guida illuminata di Don Francesco Ciuffreda, allora parroco di Monte Sant’Angelo.

Il Monastero, dopo i rovinosi bombardamenti del 1944, era da poco stato ricostruito, grazie all’intervento del Cardinal Domenico Tardini, segretario di stato di papa Giovanni XXIII, che nel 1962 visitò di sorpresa questo meraviglioso monastero.

Qui Suor Maria Francesca ha trascorso la maggior parte della sua vita monastica di clausura.

Attualmente è la più longeva tra le monache carmelitane d’Italia con i suoi 75 anni di professione religiosa.

Ci piace ricordare che in questo monastero hanno vissuto e svolto la loro professione religiosa altre sorelle di Manfredonia e di Monte Sant’Angelo, a loro va anche un nostro pensiero.

In questa particolare ricorrenza la famiglia, ben 13 tra nipoti e pro-nipoti, ha voluto essere presente alla speciale cerimonia organizzata dalla Priora e dalle consorelle, alle quali va il nostro più sentito ringraziamento per le cure, l’amorevole e continua assistenza a lei tuttora prestata.

Alle 18.00 è stata celebrata una messa solenne per ricordare questo particolare giorno.

Toccanti sono state le parole con le quali nostra zia ha rinnovato, a 100 anni, ancora una volta la sua professione religiosa e la sua totale donazione alla Madonna del Carmelo.

Numerose le persone presenti: il Sindaco di Vetralla, Sandrino Aquilani, con la sua fascia tricolore di rappresentanza, sacerdoti, fedeli, religiose di monasteri vicini e le consorelle al completo. Vogliamo ringraziare infinitamente tutta la Comunità religiosa e civile e non per ultimo i sacerdoti celebranti. Cara zia, tutti si sono mobilitati per te.

A conclusione della Santa Messa, ci siamo spostati in un salone tutto addobbato per festeggiare Suor Maria Francesca. Dopo il conferimento da parte del Sindaco e delle sorelle di un attestato di merito, sono iniziati i festeggiamenti; è apparsa una magnifica torta con le candeline accese: “100 anni”; dopo averle spente, tutti hanno potuto gustarla e assaporare tante altre leccornie e bibite varie.

Suor Maria Francesca è stata per le nostre famiglie un faro che ci ha illuminato, sostenuto e incoraggiato nei momenti bui della nostra vita. In ogni incontro e colloquio ci ha confortati con parole piene di speranza e di amore e non ci ha fatto mancare mai le sue preghiere.

Cara zia, è impossibile dimenticarti: sarai sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri.

In questo giorno solenne di ricorrenza dei tuoi 100 anni siamo vicino a te, fieri, orgogliosi e riconoscenti che il buon Dio e la Madonnaci abbiano donato la tua presenza che è un bene prezioso e fulgido esempio di fede e di virtù. Sei stata una donna che ha rinunciato “ai piaceri della vita” per il bene e il conforto dei fratelli bisognosi. Abbiamo sempre avvertito la presenza delle tue preghiere e siamo sicuri che, anche in futuro, non ci mancheranno mai. Per tutti noi sei stata una seconda mamma.

Ci piace riportare un tuo pensiero frutto della tua preziosa vocazione:“Grazie Gesù! Pur nella pochezza e povertà della mia persona, la mia anima è piena di riconoscenza per il dono della mia vocazione carmelitana. Un grazie di cuore a Te, Gesù, alla mia cara famiglia e alle mie consorelle, che il Buon Dio vi ricompensi.

Signore, ho ricevuto tutto da Te; tutto era scritto nel libro dell’eternità. In questo lungo cammino mi hai donato la più tenera delle madri, Tua Madre, che mi ha guidata con il suo amore e mi ha chiamata ad abitare nella sua casa. Grazie Gesù, accetta la mia povertà, la mia offerta di amore per poter ottenere molte grazie per la Santa Chiesa, per il Santo Padre e per tutti i sacerdoti; come Carmelitana, mi offro per la pace del mondo intero abbracciando tutti”.(Suor Maria Francesca di Gesù).

Per i familiari di Suor Maria Francesca di Gesù, Giovanni Simone.

FOTOGALLERY