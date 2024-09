Sarà un Benevento rimaneggiato quello che domenica sera sfiderà il Foggia allo stadio “Ciro Vigorito”, in una partita che si preannuncia decisiva per il cammino dei giallorossi in questa fase di campionato. La formazione sannita, guidata da Gaetano Auteri, dovrà infatti fare i conti con numerose assenze che complicheranno le scelte tecniche dell’allenatore. Almeno cinque, infatti, saranno le defezioni certe per il match, mentre altre due restano in bilico fino all’ultimo.

Tra gli indisponibili, spiccano i nomi di Nardi, Acampora, Ferrara e Pinato, assenze già confermate da qualche giorno per diversi problemi fisici che stanno affliggendo i giocatori. A questo gruppo si aggiunge quasi certamente anche Riccardo Capellini, che non ha recuperato dall’affaticamento muscolare accusato durante la partita contro il Team Altamura. Il giovane difensore, nonostante gli sforzi, non sembra essere in condizione di scendere in campo, costringendo il tecnico giallorosso a rivedere ancora una volta la sua retroguardia.

La situazione di emergenza in casa Benevento non si ferma qui: restano infatti in dubbio anche Giuseppe Borello ed Eric Lanini, due pedine importanti nello scacchiere di Auteri. Borello ha cercato di recuperare in settimana, partecipando a diverse sessioni di allenamento con il gruppo, ma la sua presenza rimane incerta. Il trequartista, ex Crotone, è ancora alle prese con i postumi di una distorsione alla caviglia rimediata mercoledì scorso. Sebbene la sua determinazione lo spinga a voler essere presente, anche solo per accomodarsi in panchina, la decisione verrà presa all’ultimo momento, valutando le sue condizioni fisiche.

Discorso simile per Eric Lanini, anch’egli in recupero da un infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. La sua eventuale presenza potrebbe rappresentare una risorsa preziosa, considerando il momento delicato del reparto offensivo dei sanniti, già alle prese con l’assenza di Pinato. Auteri spera di poter contare almeno su di lui per avere un’alternativa in attacco, ma anche qui sarà necessario attendere le prossime ore per capire se l’attaccante potrà essere della partita.

L’allenatore dei giallorossi, in ogni caso, dovrà studiare attentamente le soluzioni a disposizione per schierare una formazione competitiva. Nonostante le numerose assenze, Auteri ha dimostrato in più occasioni di saper gestire situazioni di emergenza, trovando alternative tattiche e valorizzando i giocatori a disposizione. Una delle opzioni potrebbe essere quella di affidarsi ai giovani, con l’obiettivo di mantenere alta l’intensità e non perdere la qualità del gioco.

Il match contro il Foggia sarà fondamentale anche per l’umore della piazza, delusa dalle ultime prestazioni altalenanti della squadra. I tifosi sanniti sperano in una reazione, nonostante le difficoltà, per rilanciare le ambizioni del Benevento in campionato. Il “Vigorito” si prepara ad accogliere un pubblico caloroso, pronto a sostenere i propri beniamini in una partita che potrebbe rappresentare una svolta nella stagione.

Dall’altra parte, il Foggia si presenta a questo appuntamento con un’ottima condizione di forma e reduce da risultati positivi, che hanno rilanciato le ambizioni della squadra pugliese. La sfida si preannuncia dunque combattuta, con entrambe le squadre a caccia di punti preziosi per il prosieguo del torneo.

Per il Benevento, oltre alla necessità di fare punti, sarà fondamentale ritrovare la giusta solidità difensiva, elemento che nelle ultime settimane è venuto a mancare. Le continue rotazioni forzate dalla sfortuna non hanno permesso ad Auteri di dare continuità al proprio assetto, ma contro il Foggia sarà obbligatorio trovare un equilibrio per evitare di compromettere ulteriormente la classifica.

La speranza in casa sannita è che, nonostante le assenze, la squadra possa trovare la forza per reagire e offrire una prestazione all’altezza delle aspettative. La stagione è ancora lunga, ma le prossime partite saranno cruciali per definire gli obiettivi reali del Benevento, che punta a restare nelle zone alte della classifica e giocarsi le sue carte fino alla fine.

In un momento così complicato, il supporto dei tifosi sarà un fattore chiave: l’ambiente sannita, pur segnato dalla delusione, rimane fiducioso nel potenziale della squadra e pronto a spingerla verso una ripresa. La partita contro il Foggia diventa dunque una prova di maturità non solo per la squadra, ma per tutto l’ambiente, che dovrà dimostrare di saper reagire alle avversità con la giusta determinazione.

Le ore che separano dal fischio d’inizio saranno decisive per capire chi potrà scendere in campo, ma una cosa è certa: domenica sera al “Vigorito” servirà una prova di carattere.