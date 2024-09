Ex Ilva, arrivano i pretendenti - ph ansa

E’ infatti scaduto alla mezzanotte di venerdì il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per gli asset del gruppo siderurgico dell’ex Ilva.

Ex Ilva, arrivano i pretendenti”Sapremo nelle prossime ore quante saranno le manifestazioni di interesse. Ma voglio dirlo, questo è già un successo, perché sono passati pochi mesi da quando abbiamo ripreso il controllo dell’azienda con i commissari” ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso fiducioso che giungano “le manifestazioni di interesse di grandi, significativi player internazionali e anche italiani”. Fra questi Emma Marcegaglia ha confermato l’interesse del gruppo di famiglia, ma solo per alcuni “asset”.

