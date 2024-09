Let’s Fò: il bike sharing inclusivo di Foggia piace a UniFg e rimane gratuito fino al 20 ottobre

Dopo 80 giorni di test, Let’s Fò è pronto a entrare nel vivo con la ripartenza completa delle attività di università e scuole. Durante le settimane più calde, 100 utenti hanno potuto utilizzare gratuitamente il nuovo servizio di bike sharing, ideato e gestito dalle ragazze e dai ragazzi autistici di iFun, in collaborazione con l’Università di Foggia e la catena di supermercati “La Prima – Mercati di Città”.

Sulla base dei monitoraggi effettuati e delle richieste manifestate dalla stessa comunità accademica, l’accesso gratuito alle e-bike sarà esteso per altre quattro settimane, fino a domenica 20 ottobre.

“Una conferma – spiega Maurizio Alloggio, fondatore e presidente di iFun – del valore del servizio. Ci mettiamo volentieri a disposizione della collettività per consentire alla popolazione universitaria di godere del servizio in modo gratuito, anche considerando l’importanza e la frequenza degli spostamenti nei momenti iniziali di un anno accademico. Ovviamente, anche dopo la conclusione della fase di gratuità, il costo del servizio sarà sostenibile e a misura di cittadino”.

Let’s Fò è stato infatti pensato per questa prima fase per circa 14mila persone tra studenti, docenti e personale tecnico e amministrativo dell’Università che vivono, studiano e lavorano a Foggia. Parliamo di un’autentica “cittadella” che grazie a Let’s Fò potrà essere servita in modo puntuale, capillare, dando altresì voce e valore all’attività dei ragazzi di iFun. In prospettiva l’obiettivo può diventare anche quello di aprirsi all’intera collettività foggiana.

Un esempio, peraltro, di vera e propria sostenibilità ambientale, visto che il progetto punta a offrire soluzioni di mobilità alternativa. Le bici elettriche, posizionate in otto punti strategici della città, diverranno il veicolo per fondere funzionalità e sostenibilità. Le stazioni sono suddivise in fisse (ovvero in cui si potranno inserire le ebike negli appositi stalli che consentono anche di ricaricare le batterie) e virtuali (in cui le ebike potranno essere lasciate, terminando il noleggio, per essere riprese da altri utenti).

STAZIONI FISSE

Via Zara, 87: Mercati di Città – La Prima

Via Antonio Gramsci, 89: Rettorato UniFg

Largo Papa Giovanni Paolo II, 1: Facoltà di Giurisprudenza UniFg

Via Alessandro Manzoni, 187: Accesso cortile interno DISTUM UniFg

Via Napoli, 25: Dipartimento di Scienze Agrarie UniFg

Via Napoli, 121: Polo Biomedico UniFg (Palazzina n. 3)

Viale Virgilio, 22: Scienze Motorie e Sportive UniFg

STAZIONI VIRTUALI

Via Romolo Caggese, 1: Dipartimento di Economia UniFg

Let’s Fò – che nasce grazie al progetto “A tutto no gas!” della cooperativa Ghenos, uno dei tre progetti pugliesi sostenuti da Fondazione Con il Sud, nell’ambito del Bando per la mobilità sostenibile al Sud ideato per promuovere una nuova cultura della mobilità con scelte alternative all’impiego delle auto private – ha il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Foggia e punta a promuovere in città una mobilità sostenibile e inclusiva.

Nel progetto è inserito anche l’utilizzo di risciò, sempre guidati dai ragazzi di iFun, con cui ricevere la spesa a casa, effettuare un giro turistico in città o da utilizzare come taxi sociale per farsi dare un passaggio.