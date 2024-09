Manfredonia. Maria Luisa Trotta Il 2025 l’anno del Giubileo, ecco un nuovo importantissimo portale web

Il 2025 sarà l’anno del Giubileo (o Anno Santo) ossia il periodo durante il quale il Papa concede l’indulgenza plenaria ai fedeli che si recano a Roma e nei luoghi religiosi più significativi per compiere particolari pratiche religiose.

Questo periodo si compie ogni 25 anni e per questo l’anno prossimo sarà estremamente importante per tanti fedeli.

In occasione di tale evento, la dott.ssa Trotta Maria Luisa, in collaborazione con Mediabring ha approntato un progetto web di estrema rilevanza per il nostro territorio: un portale che raccoglierà gli eventi sia a livello nazionale che locale relativi a questo grande avvenimento e sarà quindi punto di riferimento di tanti cittadini e turisti che raggiungeranno non solo San Giovanni Rotondo, come luogo spirituale, ma saranno affascinati anche dai territori limitrofi, tra cui Manfredonia, tappa itinerante della Via Sacra Longobardorum.

In questo portale molte attività commerciali e imprese stanno offrendo attraverso il rispettivo spazio pubblicitario, i servizi di cui ogni persona necessita garantendosi un posto esclusivo all’interno di esso e sostenendo con entusiasmo l’iniziativa.

Non si può perdere questa occasione, entrare a farne parte valorizza le bellezze e le opportunità del nostro comune per farci diventare semprepiù un territorio competitivo a livello di servizi e di interessi per chi è nostro cittadino e per chi invece ci scopre per la prima volta.

Quando un’idea diventa un progetto condiviso che parla di noi, non può che essere grandiosa e parteciparvi significa diventare il più vivo segno di appartenenza a Manfredonia, il nostro bel paese.