FOGGIA – Addio al Ciclone Boris e al maltempo: torna il caldo dull’Italia. Arriva l’estate settembrina.

Dopo giorni di maltempo, con piogge diffuse e un clima decisamente autunnale, il meteo si avvia verso un miglioramento significativo. Gli ultimi aggiornamenti di 3B Meteo indicano che da venerdì 20 settembre, tanto al Sud quanto al Nord assisteremo a un ritorno della stabilità atmosferica grazie al dissolversi della tempesta Boris, che nei giorni scorsi ha colpito la Penisola.

La circolazione ciclonica associata a questa perturbazione, proveniente dai Balcani, si indebolirà gradualmente, mentre un promontorio di alta pressione di origine subtropicale riporterà condizioni più serene su gran parte del Paese, insieme a un aumento delle temperature.

Assisteremo dunque all’arrivo di una vera e propria estate settembrina, sebbene in ritardo, che dopo giorni di maltempo permetterà agli italiani di rimettere giacche e cappotti negli armadi.

Vediamo le previsioni meteo in Puglia per i prossimi giorni.

La situazione in Puglia

Secondo gli esperti di 3bmeteo il weekend sarà in gran parte stabile con locali annuvolamenti alternati a schiarite e qualche locale piovasco sui rilievi. Graduale peggioramento da lunedì con piogge e rovesci sparsi e locali temporali. Temperature in lieve calo, ma in breve aumento martedì.

Aumento delle temperature

Dopo un periodo caratterizzato da temperature sotto la media, il fine settimana vedrà un progressivo aumento termico. Le massime torneranno sopra i 25-26 gradi, con picchi di 30 gradi attesi in Sardegna e Sicilia, proprio nel giorno che segna l’inizio dell’autunno astronomico.

Nonostante il weekend soleggiato, le previsioni a lungo termine non escludono un nuovo peggioramento per l’inizio della prossima settimana.

Una perturbazione atlantica potrebbe raggiungere l’Italia a partire da martedì 24 settembre, portando maltempo diffuso soprattutto sulle regioni occidentali e successivamente sul resto del Paese. Le correnti occidentali sostituiranno progressivamente quelle orientali, riportando l’instabilità, specialmente tra martedì e mercoledì.

Domenica 22 settembre

Tempo stabile ed assolato ovunque. «Nello specifico sulla Daunia nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; su murge e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul Tavoliere cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio – spiegano gli esperti –

Sul litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su litorale adriatico meridionale e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Basso Adriatico poco mosso; Canale d’Otranto da mosso a poco mosso».

Lunedì 23 settembre

«Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Daunia cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani.

In serata schiarisce; su murge e litorale adriatico settentrionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul Tavoliere nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Schiarisce in serata; sul litorale adriatico meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul Salento cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3500 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da poco mosso a mosso».

Martedì 24 settembre

Tempo stabile ed assolato ovunque.

«Su Daunia e Tavoliere cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su murge e litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale adriatico meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e Salento nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto da mosso a molto mosso».

Lo riporta quotidianodipuglia.it