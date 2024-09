SAN NICANDRO GARGANICO – “Amava il Gargano, la sua Terra, più di se stesso. E lungo le strade del promontorio ha perso la vita: Matteo Pio Giovanditto, 62 anni di San Nicandro Garganico, era un autoctono di razza.

Tante le iniziative che aveva progettato e realizzato per la valorizzazione della “montagna del sole”, tanti i sogni che aveva ancora nel cassetto spazzati via dal tragico incidente di ieri sera sulla Superstrada veloce del Gargano in cui ha perso la vita insieme ad altre tre persone: Antonella, Salvatore e Libero che ricordiamo con tristezza abbracciando le loro famiglie.

Matteo sognava di realizzare progetti con FerGargano sempre per valorizzare meglio questa Terra. Un triste destino lo ha portato via cancellando tutti i progetti.

Vogliamo ricordarlo così, con questo video realizzato da Manuel Mastroiorio in cui vediamo Matteo impegnato nelle vesti di guida del Territorio.

A seguire alcune immagini, volutamente abbiamo scelto il silenzio. Il giusto silenzio per ricordare un vero Garganico. Ciao, Matteo”.