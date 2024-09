FOGGIA – Il Gargano sotto shock dopo la notizia del tragico incidente stradale che si è verificato ieri sera intorno alle 19 sulla strada a scorrimento veloce del Gargano.

Quattro le vite spezzate.

A bordo di una Fiat Panda viaggiavano tre delle vittime, tra cui Libero Zaffarano e Salvatore Biscotti di Vico del Gargano, insieme a una ragazza che è rimasta gravemente ferita e ora è ricoverata presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

La terza vittima a bordo della Panda è Antonella Grossi una ragazza originaria di Ischitella.



Il 62enne Matteo Giovanditto, invece, guidava la Kia ed era molto conosciuto a San Nicandro Garganico dove insegnava alla scuola primaria.

Padre di due figli Salvatore Biscotti era un grande tifoso della Juventus.

Era un muratore, molto conosciuto in città anche perché spesso partecipava alle cerimonie religiose di Vico del Gargano.

Da poco si era fidanzato con Antonella Grossi, anche lei deceduta nell’incidente stradale.

La ragazza era nata a Foce Varano, ed aveva una figlia.

Da poco si era trasferita a Vico del Gargano per stare più vicino al suo fidanzato.

Era appassionato di sport e soprattutto di culturismo Libero Zaffarano, l’altro ragazzo di Vico del Gargano morto nell’incidente.

«Un bravissimo ragazzo – lo descrivono gli amici- senza grilli per la testa che ci teneva allo sport. Spesso ci prendevamo in giro mandandoci foto per fare a gara per chi aveva più muscoli».

“Attoniti ed increduli apprendiamo la notizia di una nuova tragedia che sconvolge ancora una volta la nostra intera comunità.

Un tragico incidente ha strappato all’affetto dei propri cari due nostri giovani concittadini, Libero Zaffarano e Salvatore Biscotti.

Un infausto e crudele destino che ci lascia angosciati e muti.

A nome di tutta la cittadinanza vichese, esprimo la vicinanza ed il più sentito cordoglio alle due famiglie colpite da questa immane tragedia”.

Lo scrive il Sindaco di Vico del Gargano Raffaele Sciscio.