Home // Cronaca // Attentato al finanziere di Bacoli: condannata a 10 anni l’ex moglie

BACOLI Attentato al finanziere di Bacoli: condannata a 10 anni l’ex moglie

È arrivata la condanna per Viviana Pagliarone, l’ex moglie del maggiore della Guardia di Finanza scampato a un attentato lo scorso anno

Attentato al finanziere di Bacoli: condannata a 10 anni l’ex moglie

Redazione
21 Settembre 2025
È arrivata la condanna per Viviana Pagliarone, l’ex moglie del maggiore della Guardia di Finanza scampato a un attentato lo scorso anno. Il gip di Napoli, Federica de Bellis, ha inflitto alla donna dieci anni di reclusione, accogliendo in pieno le richieste formulate dal pubblico ministero Maurizio De Marco. La donna è stata riconosciuta come mandante del piano criminale che, il 21 marzo 2023 a Bacoli, ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

La vicenda risale alla mattina del 21 marzo 2023, quando un ordigno collocato sull’auto del finanziere venne fatto esplodere a distanza. L’uomo, che si accingeva a partire, si salvò per pura casualità, riportando solo lievi conseguenze. L’attentato, pianificato nei minimi dettagli, portava la firma di Franco Di Pierno, 51enne napoletano, già condannato lo scorso novembre a dieci anni di reclusione in un processo con rito abbreviato. Di Pierno, secondo le indagini, fu l’esecutore materiale: colui che confezionò e collocò l’esplosivo, azionato successivamente con un telecomando.

Determinanti per ricostruire la catena delle responsabilità sono state le analisi dei dispositivi elettronici sequestrati durante le indagini. Sul telefono di Di Pierno, in particolare, sono state rinvenute fotografie e messaggi inviati da Pagliarone. Documenti che hanno permesso agli inquirenti di tracciare i sopralluoghi effettuati dall’uomo nei giorni precedenti l’attentato, fino al momento dell’esplosione.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dai carabinieri di Napoli, alla base del gesto vi sarebbe stata la volontà della donna di chiudere in modo definitivo il conflitto con l’ex marito in merito all’affidamento del figlio. Una disputa che, secondo l’accusa, avrebbe alimentato in Pagliarone sentimenti di rancore e spirale vendicativa, sfociata nel disegno criminale culminato nell’attentato.

Nell’inchiesta è emerso anche il coinvolgimento di una terza figura: l’imprenditore vitivinicolo di San Severo, Ciro Caliendo. A lui gli inquirenti attribuiscono la fabbricazione materiale dell’ordigno. Caliendo era stato inizialmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, provvedimento successivamente revocato nel giugno scorso. La sua posizione rimane comunque al vaglio della magistratura.

Le condanne

Con la sentenza di oggi nei confronti di Viviana Pagliarone, si aggiunge un tassello decisivo al quadro giudiziario di una vicenda che ha scosso la comunità di Bacoli e non solo. Già a novembre, la giudice Rosaria Aufieri aveva stabilito la responsabilità penale di Di Pierno, condannandolo a dieci anni per il ruolo di artificiere ed esecutore dell’attentato. Ora, la giustizia ha riconosciuto anche la responsabilità della donna, ritenuta la mente del piano.

Lo riporta foggiatoday.it.

