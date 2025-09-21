Edizione n° 5831

21 Settembre 2025 - ore  11:32

21 Settembre 2025 - ore  11:37

Home // Cronaca // Clan “Li Bergolis”, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un 26enne di Manfredonia

MANFREDONIA Clan “Li Bergolis”, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un 26enne di Manfredonia

Inammissibile il ricorso presentato, con conferma della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti

Bari - Foggia. Cassazione conferma custodia cautelare per Durmishi: “Contributo consapevole nel traffico di droga e armi”

Corte Di Cassazione | Mike Renlund | Flickr

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
21 Settembre 2025
Cronaca // Gargano //

ROMA. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Nicola Ciliberti, 26 anni, originario di Manfredonia, confermando così la custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti nell’ambito di un’inchiesta sul clan mafioso Li Bergolis, attivo tra Monte Sant’Angelo, Vieste e Manfredonia.

Il giovane è accusato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), di adesione a un’organizzazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 d.P.R. 309/1990), nonché di diversi reati-fine: detenzione e spaccio di marijuana, anche con la collaborazione di un minore, e un tentativo di estorsione risalente al 2020. Tutti reati aggravati dal metodo mafioso.

Secondo la ricostruzione dei giudici, Ciliberti avrebbe ricoperto il ruolo di emissario di Raffaele Palena, considerato al vertice della cellula di Monte Sant’Angelo. Nonostante i periodi di detenzione del capo, l’indagato avrebbe garantito la continuità delle attività illecite, occupandosi sia dello spaccio di droga sia della raccolta del denaro da riversare nella “cassa comune” del clan.

La difesa aveva sostenuto che il suo assistito fosse estraneo alle logiche mafiose, legato a Palena solo da contatti occasionali e mai presente alle riunioni operative. Ma per i giudici del riesame prima e per la Cassazione ora, il quadro indiziario è solido: intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, sequestri di droga e armi, attività di monitoraggio e localizzazione lo collocano pienamente all’interno della struttura criminale.

Nelle motivazioni, la Suprema Corte sottolinea che Ciliberti era soccorso dal clan ogni volta che veniva fermato dalle forze dell’ordine, che partecipava alle riunioni del gruppo e che manteneva rapporti di soggezione nei confronti di Palena. Inoltre, avrebbe adottato condotte volte a proteggere l’organizzazione, arrivando a negare ogni legame con il boss in sede di controllo.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue anche la condanna di Ciliberti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

