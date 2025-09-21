ROMA. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Nicola Ciliberti, 26 anni, originario di Manfredonia, confermando così la custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti nell’ambito di un’inchiesta sul clan mafioso Li Bergolis, attivo tra Monte Sant’Angelo, Vieste e Manfredonia.

Il giovane è accusato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), di adesione a un’organizzazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 d.P.R. 309/1990), nonché di diversi reati-fine: detenzione e spaccio di marijuana, anche con la collaborazione di un minore, e un tentativo di estorsione risalente al 2020. Tutti reati aggravati dal metodo mafioso.

Secondo la ricostruzione dei giudici, Ciliberti avrebbe ricoperto il ruolo di emissario di Raffaele Palena, considerato al vertice della cellula di Monte Sant’Angelo. Nonostante i periodi di detenzione del capo, l’indagato avrebbe garantito la continuità delle attività illecite, occupandosi sia dello spaccio di droga sia della raccolta del denaro da riversare nella “cassa comune” del clan.

La difesa aveva sostenuto che il suo assistito fosse estraneo alle logiche mafiose, legato a Palena solo da contatti occasionali e mai presente alle riunioni operative. Ma per i giudici del riesame prima e per la Cassazione ora, il quadro indiziario è solido: intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, sequestri di droga e armi, attività di monitoraggio e localizzazione lo collocano pienamente all’interno della struttura criminale.

Nelle motivazioni, la Suprema Corte sottolinea che Ciliberti era soccorso dal clan ogni volta che veniva fermato dalle forze dell’ordine, che partecipava alle riunioni del gruppo e che manteneva rapporti di soggezione nei confronti di Palena. Inoltre, avrebbe adottato condotte volte a proteggere l’organizzazione, arrivando a negare ogni legame con il boss in sede di controllo.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue anche la condanna di Ciliberti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.