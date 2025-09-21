Da Vasto a San Giovanni Rotondo: al via la 43ª fiaccolata in onore di San Pio

VASTO. Questa mattina è partita da Vasto la 43ª edizione della tradizionale fiaccolata diretta a San Giovanni Rotondo, appuntamento che ogni anno richiama centinaia di pellegrini e che si inserisce nel programma delle celebrazioni dedicate a San Pio da Pietrelcina.

La città garganica, che in questi giorni accoglie migliaia di fedeli da tutta Italia, sta vivendo momenti intensi di preghiera e devozione in occasione dell’anniversario della morte del santo. La novena in preparazione alla festa liturgica, iniziata domenica 14 settembre, prevede la partecipazione di sei vescovi e di un cardinale: Rolandas Makrickas, arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.

Questa mattina, alle 11, nella chiesa all’aperto di San Pio si è celebrata la messa solenne presieduta proprio dal cardinale Makrickas. Il programma odierno proseguirà nel pomeriggio con il Santo Rosario alle 17.15, seguito dalla Novena in onore di San Pio alle 17.45.

La fiaccolata partita da Vasto rappresenta uno dei momenti più sentiti del cammino di preparazione alla festa, segno di fede e legame profondo tra le comunità abruzzesi e San Giovanni Rotondo.

Lo riporta vastoweb.com