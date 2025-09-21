di Redazione Foggia – La Gazzetta del Mezzogiorno

Una proposta di patteggiamento per mafia, 42 richieste di giudizio abbreviato – di cui 7 condizionati a nuove audizioni – e, per i restanti imputati, la richiesta di rinvio a giudizio. È quanto emerso ieri davanti al gup Susanna De Felice nel Tribunale di Bari, durante la seconda udienza preliminare del procedimento «Mare Monti», nato dall’inchiesta antimafia che coinvolge il clan Li Bergolis/Miucci.

Gli imputati sono 50 in totale, accusati a vario titolo di 57 capi d’imputazione: associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, rapine, furti e altri reati.

Processo sdoppiato

Mercoledì il giudice chiuderà l’udienza preliminare: da un lato i 35 abbreviati secchi, per cui sarà la stessa De Felice a emettere sentenza, dall’altro le posizioni dei 7 che hanno chiesto l’abbreviato condizionato, con la Dda (pm Ettore Cardinali e Luciana Silvestris) contraria all’ascolto di pentiti e vittime. Sempre mercoledì si deciderà anche sul rinvio a giudizio a Foggia dei 7 imputati minori.

Per l’imputato Carmine Romano (55 anni), accusato di mafia, è stata presentata un’istanza di patteggiamento: 2 anni e 6 mesi, in continuazione con gli 11 anni e 5 mesi già inflitti nel processo «Agosto di fuoco» per traffico di droga.

Le scelte dei boss

A optare per l’abbreviato secco sono stati anche i nomi di vertice del sodalizio: il capoclan Enzino Miucci, il figlio Antonio, la moglie Marilina Scarabino e il cognato Lorenzo Scarabino. Tra coloro che hanno chiesto l’abbreviato condizionato figurano invece Dino Miucci e Raffaele Palena, rispettivamente per l’audizione delle vittime di estorsione e dei pentiti Matteo Pettinicchio e Matteo Lauriola.

Il blitz e le accuse

L’operazione «Mare Monti» era sfociata nel blitz del 15 ottobre 2024, con 41 arresti. Ad oggi 41 imputati sono detenuti – alcuni in regime di 41 bis – o ai domiciliari. Le contestazioni della Dda riguardano, oltre alla mafia, traffico di stupefacenti, armi, estorsioni, rapine, ricettazioni, favoreggiamento, fino al trasferimento fraudolento di valori. Molti reati hanno l’aggravante mafiosa.

Le parti civili già costituite sono i Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste, l’associazione antiracket Panunzio, la Federazione antiracket e due imprese vittime di richieste estorsive.

Secondo la Dda, dopo le condanne ai fratelli Libergolis (2009), la guida del gruppo criminale passò al cugino Enzino Miucci che, anche dal carcere (detenuto dal 2019), avrebbe continuato a impartire ordini, affiancato dal braccio destro Matteo Pettinicchio, poi pentito.

Il clan sarebbe diviso in tre cellule operative:

quella di Monte, suddivisa tra i gruppi Scarabino e Palena ;

quella manfredoniana;

quella viestana, guidata fino al 2019 da Girolamo Perna e dai cugini Giovanni e Claudio Iannoli, oggi imputati.

Il principale motore economico del sodalizio, oltre alle estorsioni, resta il narcotraffico, soprattutto nell’area di Vieste.

