Manfredonia, il porto si illumina con Ciambò: successo per la cena sotto le stelle

Il porto commerciale della città si è trasformato in un palcoscenico vista mare per un evento che resterà nella memoria dei partecipanti. Non una semplice cena, ma un’esperienza sensoriale unica, un vero omaggio alle tradizioni gastronomiche manfredoniane.

Il 20 settembre, il Molo di Levante si è vestito di luci e suggestioni per “Ciambò – la cena sotto le stelle”, un grande ristorante a cielo aperto che ha saputo unire tradizione culinaria, convivialità e spettacolo. La risposta del pubblico è stata straordinaria: tantissima gente ha partecipato, riempiendo il porto e contribuendo a creare un’atmosfera di festa e comunità.

Protagonista indiscussa della serata è stata la Ciambotta Fresca, piatto simbolo della città, preparata e reinterpretata con passione e creatività da dieci ristoratori. Pur restando fedele al disciplinare e alla freschezza del pescato, ogni versione ha raccontato un modo diverso di valorizzare la tradizione sipontina.

La serata, organizzata da Studio360 con il patrocinio del Comune, è stata impreziosita da musica dal vivo e da un concerto finale che ha trasformato il porto in una vera e propria festa sotto le stelle. L’assessore allo Sviluppo Economico, Matteo Gentile, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la valorizzazione del lavoro di ristoratori e pescatori, unendo comunità, cultura e turismo. Il menù ha proposto un viaggio nei sapori del mare e della terra pugliese, accompagnato da una selezione di vini pregiati scelti con il supporto di Partesa, che hanno esaltato ogni portata regalando un’esperienza completa e raffinata.

Per l’assessora Maria Rita Valentino, Ciambò ha rappresentato anche un messaggio di sostenibilità e rispetto per il mare, promuovendo un modello di sviluppo che coniuga gusto, bellezza e responsabilità ambientale.

Un successo pieno, insomma: come ha spiegato Maurizio Altomare di Studio360, «tra luci, musica dal vivo e atmosfere gioiose, Manfredonia ha vissuto una serata indimenticabile dove il buon cibo ha incontrato la magia del territorio».

di Daniele Catalano

fotogallery statoquotidiano.it