Edizione n° 5831

BALLON D'ESSAI

TEMI // Lido del Sole, il Comitato Civico presenta interrogazione al Sindaco su parco, TARI e spiagge libere
21 Settembre 2025 - ore  11:32

CALEMBOUR

CRONACA // Rider morto ad Andria, Godez “scossi da una perdita terribile”
21 Settembre 2025 - ore  11:37

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // Manfredonia, il porto si illumina con Ciambò: successo per la cena sotto le stelle

EVENTI Manfredonia, il porto si illumina con Ciambò: successo per la cena sotto le stelle

Tra piatti della tradizione, vini pregiati e spettacoli dal vivo, la città ha celebrato con successo la sua identità marinara

Manfredonia, il porto si illumina con Ciambò: successo per la cena sotto le stelle

ph DANIELE CATALANO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
21 Settembre 2025
Eventi // Manfredonia //

Il porto commerciale della città si è trasformato in un palcoscenico vista mare per un evento che resterà nella memoria dei partecipanti. Non una semplice cena, ma un’esperienza sensoriale unica, un vero omaggio alle tradizioni gastronomiche manfredoniane.

Il 20 settembre, il Molo di Levante si è vestito di luci e suggestioni per “Ciambò – la cena sotto le stelle”, un grande ristorante a cielo aperto che ha saputo unire tradizione culinaria, convivialità e spettacolo. La risposta del pubblico è stata straordinaria: tantissima gente ha partecipato, riempiendo il porto e contribuendo a creare un’atmosfera di festa e comunità.

Protagonista indiscussa della serata è stata la Ciambotta Fresca, piatto simbolo della città, preparata e reinterpretata con passione e creatività da dieci ristoratori. Pur restando fedele al disciplinare e alla freschezza del pescato, ogni versione ha raccontato un modo diverso di valorizzare la tradizione sipontina.

La serata, organizzata da Studio360 con il patrocinio del Comune, è stata impreziosita da musica dal vivo e da un concerto finale che ha trasformato il porto in una vera e propria festa sotto le stelle. L’assessore allo Sviluppo Economico, Matteo Gentile, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la valorizzazione del lavoro di ristoratori e pescatori, unendo comunità, cultura e turismo. Il menù ha proposto un viaggio nei sapori del mare e della terra pugliese, accompagnato da una selezione di vini pregiati scelti con il supporto di Partesa, che hanno esaltato ogni portata regalando un’esperienza completa e raffinata.

Per l’assessora Maria Rita Valentino, Ciambò ha rappresentato anche un messaggio di sostenibilità e rispetto per il mare, promuovendo un modello di sviluppo che coniuga gusto, bellezza e responsabilità ambientale.

Un successo pieno, insomma: come ha spiegato Maurizio Altomare di Studio360, «tra luci, musica dal vivo e atmosfere gioiose, Manfredonia ha vissuto una serata indimenticabile dove il buon cibo ha incontrato la magia del territorio».

Manfredonia, il porto si illumina con Ciambò: successo per la cena sotto le stelle
ph DANIELE CATALANO
di Daniele Catalano

fotogallery statoquotidiano.it

3 commenti su "Manfredonia, il porto si illumina con Ciambò: successo per la cena sotto le stelle"

  1. Ovviamente l’organizzazione può dire che la manifestazione non è stata un successo? Quando ci si limita ai comunicati stampa…
    Qualxuno ha chiesto ai presenti se sono rimasti soddisfatti di ciò che hanno mangiato e di tutto il resto?

  2. Ero uno dei partecipanti , ho visto una scena al quando schifosa , un ubriacone sfidava una persona della sicurezza , che poi è andata a finire in mazzate — e aveva la faccia piena di sangue !!! Che schifo !!!!

  3. Sono stato ospite ieri sera, ma una cosa la devo dire, igienicamente un po scarsini però. Ho fatto un giro negli stand dei ristoratori e non mi sembra che abbiano lavorato come le norme igieniche prevedono. La prossima volta non guardate solo l’aspetto visivo ma curate anche quello sanitario perché ieri mancava proprio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.