“Abbiamo appreso, nei giorni scorsi, con grande soddisfazione la pubblicazione del bando da parte di Aeroporti di Puglia — nell’ambito del Contratto di Programma 2024-2027 — per l’ammodernamento del piazzale e dell’aerostazione dell’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia, con un importo complessivo a base d’asta di poco più di 12 milioni di euro. Tale impegno rappresenta un segnale concreto della volontà di Aeroporti di Puglia di non lasciare solo il nostro territorio, ma al contrario di investire in modo strutturale in una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo economico locale.» Lo afferma Antonio Metauro, presidente della Confcommercio Foggia che sottolinea come «l’aeroporto ‘Gino Lisa’ sia ormai un asset strategico per Foggia e per l’interà Capitanata: l’incremento della capacità operativa, l’allestimento di nuove piazzole per aeromobili di classi “B” e “C”, e il potenziamento della categoria antincendio con l’istituzione del distaccamento dei Vigili del Fuoco elevano lo scalo a standard di sicurezza e servizio di alto profilo.»

«Per il tessuto produttivo della provincia foggiana l’aeroporto – lo ribadiamo ancora una volta – rappresenta un volano decisivo per incrementare le connessioni, soddisfare la do-manda logistica e favorire l’internazionalizzazione delle imprese locali. A ciò si aggiunge un altro segnale positivo e fortemente strategico: l’avvio della nuova programmazione turistica Puglia Core da parte della Regione Puglia, che con un investimento complessivo di 156 milioni di euro promuove una visione integrata, sostenibile e accessibile del turismo pugliese. Esprimiamo piena soddisfazione per questo corposo intervento, che potrà rappresentare un ulteriore acceleratore anche per il territorio foggiano, valorizzandone l’offerta turistica, culturale e naturalistica in connessione con le infrastrutture di mobilità come il Gino Lisa.

Il potenziale della Capitanata, dai Monti Dauni al Gargano, è enorme: servono strategie unitarie e coraggiose per valorizzarlo. Ma queste strategie devono partire prima di tutto dalle istituzioni del nostro territorio. Serve una visione condivisa, concreta, che nasca qui, da chi vive e conosce davvero le esigenze e le potenzialità della provincia di Foggia.

Solo così potremo costruire un modello di sviluppo turistico duraturo, autentico e coerente con la nostra identità. Confidiamo che questi progetti, integrati tra loro, segnino l’inizio di un percorso ancora più ambizioso: un aeroporto moderno e un turismo di qualità, capaci di dialogare ancora di più e con frequenza con i mercati nazionali ed europei. Questo è il tipo di infrastruttura e di visione strategica che il nostro territorio merita”, ha commentato il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro.

Fonte: retegargano.it