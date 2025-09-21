Roma. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Libero Colangelo, 42 anni, originario di San Giovanni Rotondo, contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. L’uomo è accusato di associazione mafiosa e concorso in tentata estorsione aggravata nell’ambito delle attività del clan “Li Bergolis”, operante sul Gargano.

Secondo l’accusa, Colangelo avrebbe fatto parte della cellula di Vieste del gruppo criminale, storicamente radicato tra Monte Sant’Angelo, Vieste e Manfredonia. A lui viene inoltre attribuito un episodio di tentata estorsione, tra gennaio e marzo 2021, nei confronti di un commerciante d’auto che sarebbe stato costretto a cedere un veicolo da destinare a un esponente del clan. L’intimidazione non ebbe successo solo perché la vittima non aveva vetture disponibili.

Il quadro indiziario a carico dell’indagato – già delineato in altre inchieste antimafia, come l’operazione “Iscaro Saburo” – si fonda sulle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, su intercettazioni telefoniche e ambientali, attività di pedinamento e sequestri di droga e armi.

La difesa aveva sostenuto che l’ordinanza del Gip fosse nulla per mancanza di una valutazione autonoma degli elementi a carico, ricalcando di fatto la richiesta del pubblico ministero. Contestata anche la fragilità delle prove: le dichiarazioni dei pentiti sarebbero generiche o contraddittorie, mentre le intercettazioni non dimostrerebbero con certezza il coinvolgimento diretto dell’indagato. Inoltre, il legale aveva sottolineato l’assenza di riscontri materiali – come sequestri di droga o denaro – e il carattere ormai datato delle condotte contestate.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto il ricorso inammissibile e le censure difensive generiche o infondate. Nella sentenza si evidenzia come il Tribunale del riesame abbia correttamente ricostruito la posizione di Colangelo, sottolineando i legami stabili con il clan Miucci-Iannoli e la sua “fedele disponibilità” alle direttive del gruppo criminale.

Dalle intercettazioni, infatti, emerge come Colangelo fosse solito recarsi presso l’abitazione di Enzo Miucci, anche durante i periodi di detenzione domiciliare, occupandosi di sostenerne il mantenimento economico e quello dei suoi familiari. Per la Cassazione, tali elementi dimostrano “la solidità del vincolo associativo e l’attualità del pericolo di reiterazione dei reati”.