FOGGIA – Un giovane motociclista di 22 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale con un’auto avvenuto nella serata di oggi in via Lucera, alle porte della città.

L’impatto è stato fatale per il ragazzo, mentre due persone sono rimaste ferite e trasportate d’urgenza all’ospedale di Foggia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Da raccolta dati, il sinistro è avvenuto all’incrocio tra viale Candelaro e via Lucera. Nel violento impatto tra un’auto e una moto ha perso la vita un giovane, Peppe Sciotti, molto conosciuto in città.

Secondo le prime ricostruzioni, a bordo della moto viaggiava anche una ragazza, rimasta ferita ma non in pericolo di vita. Ferita anche la conducente dell’autovettura coinvolta, anch’essa trasportata in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

