Edizione n° 5830

BALLON D'ESSAI

TEMI // Lido del Sole, il Comitato Civico presenta interrogazione al Sindaco su parco, TARI e spiagge libere
21 Settembre 2025 - ore  11:32

CALEMBOUR

CRONACA // Rider morto ad Andria, Godez “scossi da una perdita terribile”
21 Settembre 2025 - ore  11:37

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Ultime batture d’estate, da lunedì piogge

METEO Ultime batture d’estate, da lunedì piogge

Perturbazione da Nord-Ovest. Da martedì temperature in calo

Ultime batture d'estate, da lunedì piogge

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Settembre 2025
Cronaca // Focus //

Una domenica con sole e caldo segna le ultime battute dell’estate perché è in arrivo sull’Italia una perturbazione che lunedì porterà pioggia a partire dalle regioni del Nord-Ovest. Attese da martedì temperature più basse. Lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Domenica, si legge nella nota, “sarà l’ultima giornata veramente calda sul nostro paese, con il termometro che raggiungerà picchi elevati, soprattutto al Centro-Sud”. Già in serata però attesi i primi segnali di cambiamento, con temporali in arrivo a Nord-Ovest.

Lunedì “una forte perturbazione attraverserà l’Italia”, con “precipitazioni intense e diffuse”. E’ probabile che la massa d’aria fresca in arrivo, contrandosi con l’aria calda che stazione sull’Italia, possa provocare nubrifragi, soprattutto su Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Lazio. “Le piogge – prosegue la nota – bagneranno anche le altre regioni, seppur in modo più moderato”. Da martedì è atteso un calo delle temperature, con una riduzione “anche di 10° in poche ore”.

Nel dettaglio Domenica 21: al Nord sole e caldo, peggioramento dalla sera al Nord-Ovest; al Centro soleggiato e caldo, nubi dalla sera; al Sud sole e caldo.

Lunedì 22: al Nord maltempo; al Centro maltempo sulle zone tirreniche; al Sud sole e caldo.

Martedì 23: al Nord instabile con rovesci e schiarite; al Centro maltempo specie su Lazio e Appennini; al Sud temporali sulla Campania, variabile altrove.

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.