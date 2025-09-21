Ultime batture d'estate, da lunedì piogge

Una domenica con sole e caldo segna le ultime battute dell’estate perché è in arrivo sull’Italia una perturbazione che lunedì porterà pioggia a partire dalle regioni del Nord-Ovest. Attese da martedì temperature più basse. Lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Domenica, si legge nella nota, “sarà l’ultima giornata veramente calda sul nostro paese, con il termometro che raggiungerà picchi elevati, soprattutto al Centro-Sud”. Già in serata però attesi i primi segnali di cambiamento, con temporali in arrivo a Nord-Ovest.

Lunedì “una forte perturbazione attraverserà l’Italia”, con “precipitazioni intense e diffuse”. E’ probabile che la massa d’aria fresca in arrivo, contrandosi con l’aria calda che stazione sull’Italia, possa provocare nubrifragi, soprattutto su Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Lazio. “Le piogge – prosegue la nota – bagneranno anche le altre regioni, seppur in modo più moderato”. Da martedì è atteso un calo delle temperature, con una riduzione “anche di 10° in poche ore”.

Nel dettaglio Domenica 21: al Nord sole e caldo, peggioramento dalla sera al Nord-Ovest; al Centro soleggiato e caldo, nubi dalla sera; al Sud sole e caldo.

Lunedì 22: al Nord maltempo; al Centro maltempo sulle zone tirreniche; al Sud sole e caldo.

Martedì 23: al Nord instabile con rovesci e schiarite; al Centro maltempo specie su Lazio e Appennini; al Sud temporali sulla Campania, variabile altrove.

Lo riporta l’ANSA