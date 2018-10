Di:

Manfredonia, 21 ottobre 2018. Si è tenuta oggi, domenica 21 ottobre, la seconda edizione della Camminata in Rosa, la marcia solidale per la prevenzione del tumore al seno organizzata dall’associazione UISP, in collaborazione con la KOMEN e l’associazione A.N.D.O.S. Dopo gli eventi della scorsa settimana dedicati tutti al tema, tra musica in piazzetta e dibattiti con esperti del settore, oggi la Camminata ha visto la partecipazione attiva di tante donne (ma anche tanti uomini) che hanno sfilato per le vie del centro, a partire da Largo Diomede proseguendo per il Lungomare e Corso Manfredi.