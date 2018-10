Laboratori Carnevale ex Nautico: abbandono e atti di vandalismo

Di:

Manfredonia, 20 ottobre 2018. Continua la denuncia sulle disastrose condizioni in cui versa l’istituto ex Nautico di Manfredonia. Alcuni dei locali della struttura, destinati ai laboratori dei gruppi di Carnevale, versano in condizioni di totale abbandono e rovina, soprattutto a causa dei continui e ripetuti atti vandalici notturni. Fare irruzione nella struttura è facile, sia per i diversi punti d’accesso all’interno dei laboratori lasciati totalmente incustoditi, sia per il mancato intervento delle autorità competenti.

La denuncia di Mimmo Guerra (dell’Associazione Magicaboola) e Antonio Lurdo (responsabile dell’associazione La Banda Del Sorriso) è chiara: “Bisogna agire in fretta, non tanto nell’interesse delle nostre attività quanto nella protezione di questo edificio pubblico. Tante volte abbiamo denunciato questi atti di vandalismo, anche i cittadini che abitano qui di fronte hanno tante volte avvisato polizia e carabinieri di ciò che accade all’interno della struttura. La nostra voce però è rimasta inascoltata. È vergognoso che l’amministrazione accetti di abbandonare fino a questo punto uno spazio pubblico di questo genere.” I due sostengono, inoltre, che gli spazi sarebbero concessi senza un contratto in comodato d’uso (da loro richiesto) e, di conseguenza, non sarebbero coperti da alcuna assicurazione. Condizioni che li renderebbero, di fatto, degli abusivi a tutti gli effetti.

A cura di Carmen Palma