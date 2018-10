Postazione 118 di Mattinata. “La protesta continua”

Di:

Mattinata. ”I lavoratori del 118 della postazione di Mattinata a tutt’oggi come già evidenziato qualche giorno fa non percepiscono le mensilità dei mesi di Agosto e Settembre. Il ritardo viene attribuito al fatto che l’Associazione non paga il proprio personale secondo i tempi stabiliti dal contratto collettivo del lavoro ANPAS art.51 che prevede che la” retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita comunque entro e non oltre il 7° giorno successivo alla fine di ciascun mese”. I lavoratori che comunque continuano a svolgere il proprio lavoro con spirito di abnegazione e grande senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, pur non percependo gli stipendi dei mesi succitati,stanno trovando serie difficoltà non solo per il sostentamento delle proprie famiglie (che è già un fatto gravissimo), ma si vedono costretti a chiedere prestiti anche per poter acquistare il carburante per le proprie macchine per raggiungere il posto di lavoro. Il personale a distanza di 10 anni dalla nascita della Sanità Service ASL FG si chiede:

–perché il servizio 118 deve essere gestito in parte dalla Sanità Service e in parte dalle Associazioni di Volontariato?

-perché puntualmente i dipendenti della Sanità Service percepiscono gli stipendi del mese precedente e il personale 118 della postazione di Mattinata e non solo devono percepire lo stipendio del mese precedente in data mai ben definita?

-perché dopo 10 anni esiste ancora questa forma di trattamento e quindi disparità tra operatori che svolgono lo stesso lavoro?

Gli operatori dal mese scorso hanno iniziato una forma di protesta per cercare di mettere fine a questa situazione organizzando un’assemblea cittadina tenutasi a Mattinata a cui hanno partecipato esponenti di forze politiche. L’assemblea è stato un momento di incontro,di riflessione, di dibattito tra operatori del 118 e istituzioni per fare il punto sul momento difficile che sta attraversando il personale del 118 della postazione di Mattinata e delle altre postazioni e al tempo stesso cercare di avere delle risposte su quale sarà il proprio futuro. La risposta è stata la seguente: la Regione Puglia sta lavorando per l’istituzione dell’Areu l’Azienda che in futuro dovrà gestire il servizio di emergenza urgenza 118 in maniera uniforme sul tutto il territorio regionale prevedendo l’assunzione di tutto il personale che oggi lavora nel servizio 118 ma nel frattempo fino a quando ciò si verificherà si espleterà una “GARA PONTE” rivolta ancora alle Associazioni di Volontariato che continueranno a gestire il servizio 118 nelle postazioni ancora non internalizzate. I lavoratori condividono pienamente il progetto della Regione Puglia di Istituire l’AREU ma visto quanto scritto in precedenza o meglio sulla situazione di disagio economico che stanno attraversando gli operatori del 118 di Mattinata, chiedono a gran voce di essere internalizzati nella Società in house dell’ASL FG per cercare di mettere fine ad una situazione che dopo 10 anni non è più sostenibile .Ci rivolgiamo pertanto alle istituzioni ad accogliere quanto da noi richiesto in modo tale da restituire dignità a tanti operatori del 118.