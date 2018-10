Regione Puglia,1,5 mln euro concessi a Gemanco spa

Di:

La Giunta regionale ha dato parere favorevole al progetto definitivo presentato dalla società Gemanco.Pertanto il contributo monetario elargito dalla Regione è di euro 1.512.012,22 a fronte di un investimento complessivo pari a 3.748.645,20, con aumento occupazionale di 4,3 unità.

L’iniziativa da realizzare nella zona industriale di Modugno(Bari) ha per oggetto “la definizione sviluppo e validazione di un proof of concept di advanced manufacturing system (AMS) finalizzato a introdurre innovazione di processo relativa al packaging dei fertilizzanti,garantendo l’eco sostenibilità della produzione e denominato Gemanco AMS”.

Prevista la ristrutturazione dello stabilimento,acquisto di nuovi macchinari e di consulenze in materia di pubblicità internazionale, il coinvolgimento di 13 laureati e diplomati in discipline tecniche.

Gemanco nasce nel 1976 con il nome Goe-Mar-Italia srl e diventa Gemanco nel corso del 2011 con amministratore unico il sig.Fortunato Luigi,sede legale Modugno e due punti locali a Gravina in Puglia,25 dipendenti. Attività prevalente è la fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati,importa fosfati dalla Tunisia “ e—dichiara Gemanco— essere distributore esclusivo della linea Yara fertilizzanti nel sud est Italia con ruolo di leadership nel settore,nonché di aver avviato la produzione di olio extravergine e produzione e commercializzazione di grano duro”.

Capitale sociale nella misura di 3.000.000,00 euro suddiviso così : Fortunato Luigi 99%,Fortunato srl 1%. Detiene partecipazioni del 99% in Sicie Costruzioni srl e del 100% in Gemanco Design srl.

Il socio di maggioranza Fortunato Luigi risulta in possesso di quota del 33% in Fortunato srl,100% dentro Ol.Bi srl e 50% all’interno di Sicie impresa portuale.

Nell’ultimo triennio Gemanco ha registrato i seguenti fatturati : 31.858.923,00 euro nel 2014, 27.699.707,00 nel 2015 e 26.599.988 nel 2016,totale a bilancio nel 2015 euro 8.053.435,00. Dati che considerano oltre a Gemanco spa le cifre relative alle società collegate Sicie Costruzioni srl(un dipendente,fatturato 91.400,00 euro,totale a bilancio 3.138.869,00) e Gemanco Design srl(6 dipendenti,fatturato 53 mila euro,totale a bilancio 300.000,00 euro).

Secondo le previsioni dei manager della Gemanco la nuova intrapresa, aiutata economicamente dalla Regione, contribuirà ad accrescere “tutti gli indicatori economici finanziari e patrimoniali. Nell’anno a regime la società indica un aumento del fatturato che svilupperà un flusso finanziario che migliorerà ulteriormente la struttura reddittuale ”.

Per quanto riguarda gli studi di fattibilità l’azienda ha presentato richiesta di spesa per 54 mila euro “adducendo il preventivo fornito dalla dott.ssa Orsola Fiore nella qualità di esperto di I livello riguardante l’analisi economico-finanziaria del progetto”. Puglia Sviluppo spa–100% proprietà della Regione e delegata all’istruttoria delle domande di agevolazione economica inviate dalle imprese piccole medie e grandi—ha ritenuto congrua e ammissibile la somma. Idem per i 64 mila euro riconducibili all’ing.Giovanni Buonamassa per la progettazione e direzione lavori.

In merito al Piano di comunicazione Gemanco intende mettere in opera il logo,brochure,grafica,gadget,diffusione su web e social network,implementazione di un portale internet con tecnologie open source,partecipazione a eventi e congressi e fiere. Praticare azioni di marketing internazionale,nell’arco di 12 mesi, con l’obiettivo di ampliare e strutturare la propria offerta sui mercati esteri come Grecia,Albania e Romania.

Un programma che sarà svolto da Push Studio srl tramite gli esperti Valentina Novembre Rosy Balena, Giuseppe La selva,Teresa Mola,Orsolya Beck,Felice Massimiliano Gentile, e Studio Dr.Claudio Lepore.