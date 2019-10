“Campagne foggiane sotto attacco delle bande criminali”

“I sabotaggi alle cantine di San Severo e Torremaggiore, – dichiara il senatore Marco Pellegrini – con migliaia di litri dispersi nelle campagne, sono un atto gravissimo, l’ultimo di una lunga serie. È stato fatto un danno enorme, non solo all’ Antica Cantina Sociale Cooperativa ma anche a uno dei settori più importante della nostra economia. Attacchi del genere dimostrano che nelle nostre campagne occorre un controllo più incisivo delle forze dell’ordine, occorre riprendere presto il controllo del territorio affinché le bande criminali siano messe in condizioni di non nuocere. Come ha affermato Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia ‘evidentemente si sta sottovalutando la situazione. Sabotaggi, assalti armati per rubare mezzi agricoli, furto di prodotti e ulivi, taglio di ceppi di uva e tiranti, non si contano più per frequenza e gravità i fenomeni criminosi che colpiscono e indeboliscono il settore agricolo e non si tratta più soltanto di “ladri di polli”, quanto di veri criminali che organizzano raid capaci di mettere in ginocchio un’azienda’. I nostri imprenditori hanno diritto a vivere e lavorare in pace, senza l’assillo di una criminalità feroce e senza freni”.