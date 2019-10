Montagano “Attentato ad Antica Cantina, punire i responsabili”

San Severo, 21 ottobre 2019. Attraverso una nota stampa, “la società ENOAGRIMM tutta e la famiglia Montagano Dario esprime piena solidarietà all’Antica Cantina di San Severo e a tutti gli agricoltori associati. È stata colpita una Cantina storica e icona agricola del nostro territorio, punto di riferimento occupazionale da anni vanto dell’intero distretto della Capitanata. Condanniamo il gravissimo gesto, e auspichiamo che i responsabili vengano individuati e puniti come meritano. Non devono esistere esitazioni di sorta contro la pochezza morale di quanto accaduto”.

“L’attentato è un gesto ignobile, che avrebbe potuto colpire anche la nostra azienda; chi compie questi gesti è nemico del lavoro e del nostro territorio. È gente che non comprende che le conseguenze del gesto vigliacco va ben oltre al danno della singola azienda colpita. Il nostro pensiero è diretto in particolare agli agricoltori associati all’Antica Cantina, a cui auguriamo che nessuna intimidazione possa fermare il loro lavoro e l’amore per questa terra. Chi ha offeso il vostro lavoro e i vostri sacrifici ha offeso tutto il territorio sanseverese, economico e agricolo”.

“Nel ribadire la nostra più ferma condanna e sdegno profondo per tale spregevole atto intimidatorio, reiteriamo la nostra vicinanza, non solo agli agricoltori soci dell’Antica Cantina ma anche a quanti lavorano in essa e alle loro famiglie. Siamo certi che con l’aiuto e la solidarietà delle forze dell’ordine, dirigenza e soci della cooperativa non si lasceranno intimidire e reagiranno con forza, coraggio e fermezza a tale vile gesto”.