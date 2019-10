“Gravissimo danno a un’impresa che produce qualità agroalimentare”

“Esprimiamo la nostra solidarietà ai titolari e ai lavoratori dell’Antica Cantina-Cantina Sociale Cooperativa San Severo per il vile attentato subito nelle scorse ore. Ignoti hanno infatti aperto i bocchettoni di numerosi silos dell’azienda dai quali sono così fuoriusciti migliaia di litri di vino che si sono dispersi nelle campagne circostanti. Un gravissimo danno per un’impresa che, come tante del nostro territorio, produce qualità nel comparto agroalimentare, pilastro imprescindibile della nostra economia locale”. Così in una nota ‘Italia in Comune S. Severo’. “Un gesto che non deve restare impunto e per il quale auspichiamo che gli inquirenti riescano rapidamente ad individuare e punire i colpevoli. La legalità, il lavoro, il sacrificio delle tantissime aziende operose di Capitanata devono essere tutelati con azioni costanti che devono coinvolgere tutti i livelli istituzionali, affinché si faccia squadra, si crei quel sistema solido e virtuoso che sia efficace contro la criminalità in ogni sua forma”.

Sderlenga: “Fiore all’occhiello dell’economia cittadina”

Dopo il vile e deplorevole atto criminale che ha visto protagonista la storica realtà produttiva vitivinicola de L’Antica Cantina, il coordinatore cittadino di Iniziativa Democratica Puglia – San Severo, Francesco Sderlenga, interviene sulla vicenda: “Quello che è accaduto a San Severo e a L’Antica Cantina, per tutto il vino andato perso a causa di un attentato vero e proprio, ha indignato tutti. È stata toccata una delle realtà produttive più importanti in un settore che resta il “fiore all’occhiello” dell’economia cittadina. Un settore, tra l’altro, che tipicizza il nostro territorio. Un episodio molto grave, che condanno in modo fermo e inflessibile insieme al gruppo consiliare, al nostro assessore in giunta e a tutti gli appartenenti a Iniziativa Democratica. Auspico in un intervento energico, così come ci ha abituati dal suo arrivo in Capitanata, di S.E. Raffaele Grassi, prefetto di Foggia e nella magistratura inquirente che porti, al più presto, all’arresto di chi ha commesso la barbarie. Un atto simile era accaduto anche sabato notte a Torremaggiore: è come se fosse stato versato il “sangue” di persone innocenti. Come amministratore comunale e come maggioranza, stiamo valutando diverse iniziative che non lascino sola l’azienda e tutto l’indotto, tra cui quella già annunciata di mercoledì 23 ottobre, quando andremo a L’Antica Cantina ad acquistare almeno una bottiglia di buon vino. Tutta San Severo dev’essere presente. Mi farò promotore, inoltre, verso le istituzioni regionali per far sì che ci sia un concreto aiuto alla nostra storica azienda che, con i suoi ottantasei anni di attività, è patrimonio di tutti noi e di tutta la Puglia. Stessa considerazione vale per l’azienda di Torremaggiore. Sarò sempre a disposizione di chi vorrà incontrarmi e lavorare in modo fattivo in questa direzione”.