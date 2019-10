Laricchia “Arif non sia ufficio collocamento politica”. E attacca Cera

“Non si può continuare a considerare l’ARIF come un ufficio di collocamento per la vecchia politica. Una battaglia che combattiamo da anni in consiglio regionale e per cui mi sono pesantemente scontrata nella scorsa seduta del Bilancio di Previsione anche con il consigliere Cera. ‘Di lavoro, quindi, cortesemente, parlate da un’altra parte. Probabilmente, nello stadio San Paolo di Napoli’ concludeva quel giorno il suo intervento contro il Decreto Dignità e contro il mio emendamento in cui si chiedeva di applicare il contratto pubblico in ARIF”. Lo dichiara la consigliera del M5S Antonella Laricchia, ricordando che il MoVimento 5 Stelle è più volte intervenuto in Consiglio Regionale chiedendo trasparenza e meritocrazia nelle assunzioni in Arif.

“Le assunzioni nel pubblico – incalza Laricchia – si fanno con i concorsi pubblici, in cui si confrontano gli aspiranti e si scelgono i più idonei a ricoprire quei ruoli. Le regole prevedono anche luoghi e orari di lavoro più definiti, diritti agli straordinari, qualche paletto nel riconoscimento dei rimborsi spese. Quando ho presentato un emendamento per iniziare ad applicare il contratto di diritto pubblico in Arif per le nuove assunzioni e avviare le consultazioni per la trasformazione dei contratti di chi è già assunto ho trovato uno strano ostruzionismo e tante scuse da parte di qualche consigliere particolarmente interessato all’Arif.” Uno di questi era proprio Napoleone Cera ora agli arresti domiciliari per tentata concussione, indagato anche per induzione indebita e corruzione. Secondo il Procuratore Capo Ludovico Vaccaro con suo padre avrebbero ‘tentato, nell’ordine, di far assumere persone fuori dalle normali procedure, che abbiano pressato per fermare un processo di internazionalizzazione conveniente per l’Asl Foggia e siano coinvolti in episodi di corruzione, una sorta di do ut des su favori elettorali’

“Al mio ennesimo tentativo di portare trasparenza e meritocrazia nelle assunzioni in Arif, Cera reagì presentando un emendamento in cui chiedeva la stabilizzazione del personale a tempo determinato. Un emendamento senza senso perché chi ha diritto alla stabilizzazione non ha bisogno di una legge regionale che ribadisca questo diritto e chi invece non ce l’ha deve necessariamente partecipare a un concorso. Ma fece di più, espresse tutto il suo disappunto nei confronti del decreto Dignità per “colpa” del quale i lavoratori della SanitaService non potevano più essere rinnovati come precari a vita ma dovevano necessariamente affrontare un concorso per una stabilizzazione. Un motivo in più per essere orgogliosi del percorso intrapreso dall’allora ministro Di Maio e portato avanti oggi dal Ministro Nunzia Catalfo”