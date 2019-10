Manfredonia, morte 46enne in ospedale. Indagini in corso

Manfredonia, 21 ottobre 2019. Un uomo di 46 anni – residente a Manfredonia – è deceduto ieri sera in ospedale, dove era stato portato in seguito a un intervento.

Diversamente da quanto detto in un primo momento (e diffuso dalle forze dell’ordine), non si tratta di un intervento sul posto per l’attuazione di un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) o di Aso. Risulterebbe infatti mai presentata, presso la Polizia locale, una documentazione sanitaria per quanto indicato.

Da raccolta dati, in esclusiva di StatoQuotidiano, c’è stato un intervento nel pomeriggio di ieri – di Carabinieri e personale del 118 – in un’abitazione nei pressi di via Pulsano, in seguito ad una telefonata di residenti.

L’uomo presente nell’abitazione è stato in seguito portato in ospedale, dove è deceduto, per cause al momento ignote.

Non chiaro se la vittima soffrisse di patologie pregresse.

Come prassi, è stata aperto un fascicolo d’indagine da parte della Magistratura foggiana per fare luce su quanto accaduto.

