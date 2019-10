Manfredonia, morte 46enne in ospedale. Indagini in corso

Manfredonia, 21 ottobre 2019. Un uomo di 46 anni – residente a Manfredonia – è deceduto ieri sera in ospedale, dove era stato portato in seguito a un intervento.

Diversamente da quanto detto in un primo momento, non si tratta di un intervento sul posto per l’attuazione di un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) o di un Aso. Risulterebbe infatti mai presentata, presso la Polizia locale, una documentazione sanitaria per quanto indicato. Come risaputo, per l’attuazione del Tso è obbligatoria l’emissione di un’ordinanza sindacale (a Manfredonia in questo momento si fa riferimento ad un atto del Commissario prefettizio) con allegata certificazione medico sanitaria.

Da raccolta dati, in esclusiva di StatoQuotidiano, c’è stato un intervento nel tardo pomeriggio di ieri – di Carabinieri e personale del 118 – nei pressi di via Pulsano, in seguito ad una richiesta di intervento dei familiari dell’uomo.

La stessa vittima è stata in seguito portata in ospedale, dove è deceduto, ma per cause al momento ignote.

Non chiaro se l’uomo soffrisse di patologie pregresse.

Come prassi, è stata aperto un fascicolo d’indagine da parte della Magistratura foggiana per fare luce su quanto accaduto.

g.defilippo@statoquotidiano.it

Redazione StatoQuotidiano.it