Manfredonia. Pista “Go-Kart” Romito, il sequestro mai avvenuto della relazione

Manfredonia, 21 ottobre 2019. “E dire che in data 13 febbraio 2013 il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia ponevano sotto sequestro l’intera area (circa 3 ettari), sulla quale sussiste la pista lunga 1,4 km, oltre a 9 box abusivi e ad un’area di stoccaggio di rifiuti speciali di 3.000 mq. La notizia aveva ampissima eco sulla stampa locale, ma, ancora una volta, “sfuggiva” a tutti gli organi comunali, sia politici, che tecnici, preposti alla vigilanza del Territorio”.

E’ un passaggio relativo alla “Pista go kart” della famiglia Romito, citata nella relazione finale della Commissione d’indagine insediatasi a Manfredonia, per verificare presunti “condizionamenti” nella P.A. “delle locali organizzazioni criminali”.

La relazione finale, il riferimento alla pista go kart

Da raccolta dati, nella relazione si fa riferimento agli abusi edili presenti nell’area del “Polder” sipontino ( come riportato in un articolo dedicato ,ndr).

Parlando della pista “go kart” dei Romito, la stessa è ritenuta nella relazione “interamente abusiva”, e “realizzata probabilmente negli anni ’90” da un esponente della famiglia.

Della vicenda la Commissione ha chiesto conto “al Dirigente pro-tempore dell’Ufficio urbanistica comunale”, il tutto per “essere resi edotti circa le iniziative intraprese dall’Ente per ripristinare lo stato dei luoghi e, conseguentemente, la legalità“. “Nonostante il quadro di riferimento fosse, dunque, assai chiaro, nessuna azione è stata da allora intrapresa da parte del Comune. Non si fa menzione di questa pista nell’accordo stipulato tra Consorzio e Comune al momento del passaggio di consegne dei terreni, né è stata oggetto di ricognizioni successive“, riporta la commissione nella relazione. Il dato errato sul sequestro presente nella relazione; la pist go kart sequestrata nel febbraio 2013 insisteva in località “Conte di Troia” Poi il dato errato: “E dire che in data 13 febbraio 2013 il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia ponevano sotto sequestro l’intera area (circa 3 ettari), sulla quale sussiste la pista lunga 1,4 km, oltre a 9 box abusivi e ad un’area di stoccaggio di rifiuti speciali di 3.000 mq. La notizia aveva ampissima eco sulla stampa locale, ma, ancora una volta, “sfuggiva” a tutti gli organi comunali, sia politici, che tecnici, preposti alla vigilanza del Territorio”. Il sequestro in effetti è avvenuto nel febbraio 2013, ad opera del Corpo Forestale e della Polizia, ma si fa riferimento ad altra area e dunque ad un’altra pista go kart. Quella della famiglia Romito è sita nel podere 11 a Siponto, quella del sequestro citato nella relazione in località Conte di Troia. Come dall’articolo del 13 febbraio 2013 pubblicato anche su StatoQuotidiano: “IL 10 febbraio 2013, durante un’operazione congiunta, gli uomini del Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Manfredonia e del Commissariato di Polizia di Manfredonia hanno posto sotto sequestro un terreno di circa 3 ettari sul quale era stata realizzata una pista Kart, in località “Conte di Troia” in agro di Manfredonia (FG). a pista, già asfaltata e recintata in parte con cordoli, ha una lunghezza complessiva di 1,4 Km e una larghezza di 8 metri, per un valore stimato di circa 200.000 €. Nelle vicinanze della Pista è stata messa sotto sequestro anche un’area dove persiste un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi di varia natura, della superficie di 3000 mq“. Dunque località Conte di Troia e non il podere 11 a Siponto. Analogamente: “Sempre in agro di Manfredonia, in località”Bissanti”, le Forze di polizia hanno sequestrato 9 box che ricoprivano una superficie totale di circa 500 mq circa, realizzati abusivamente e senza alcun permesso di costruire. Per tutti questi reati, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Foggia l’autore ed esecutore di tutte le predette opere, residente a Manfredonia“. I 9 box insistevano in località Bissanti.

Quando l’area della pist go kart a Siponto della famiglia è stata sequestrata; gli esiti successivi

Ad onor di cronaca, l’area della pista go kart dei Romito a Siponto è stata sottoposto a sequestri in passato. Da raccolta dati, e come indicato dal legale che segue oggi la controversia giudiziaria, ci sono stati sequestri nel 1991, di una parte, con dissequestro e restituzione dell’area dopo sentenza della Corte d’appello (2004).

Dalla relazione della commissione d’indagine: “comunicazione di notizia reato per gli abusi edilizi compiuti da Romito Michele Antonio, redatta dal comando Polizia Locale di Manfredonia in data 3 luglio 1991, notificazioni ai soggetti interessati (tra i quali il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, all’epoca dei fatti proprietario delle aree) e successivo carteggio, impugnazione presso la Corte d’Appello di Bari, avverso la sentenza di condanna nel frattempo intervenuta per gli abusi in argomento“. Il sequestro non ha interessato la pista go kart e comunque, in Appello (nel 2004), c’è stato il dissequestro e la restituzione del bene.

Le sentenze della Corte d’Appello

Quasi contestualmente alla sentenza della Corte d’Appello del 2004 c’è stata un altro sequestro dell’area con successiva assoluzione in primo grado.

Nella stessa relazione della Cdi si fa inoltre riferimento alla “richiesta di sanatoria edilizia presentata da Romito Michele Antonio in data 31 marzo 1995 (..) con ricevute di versamento di oblazione per abuso edilizio (… )” .

A tal riguardo c’è un “documento prodotto dal Comune di Manfredonia”, del gennaio 1999, “a firma del Dirigente pro tempore del 7° Settore (Ufficio urbanistica)”, nel quale atto il tecnico comunale “attesta che la somma di L. 7.803.000,00 versata a titolo di oblazione (….) è risultata congrua” e che “Resta salva ogni valutazione di questa Amministrazione in merito al rilascio della concessione in sanatoria”.

La commissione d’indagine ha comunque ritenuto “quest’ultimo documento” (atto a firma dirigente Comune,ndr) di “particolare gravità, in ragione del suo contenuto”. Questo perchè “il Comune introitava somme di denaro a titolo di oblazione per abusi edilizi compiuti su terreni non propri e, soprattutto, per abusi non sanabili”. Ma gli stessi abusi, come reso noto dal legale della parte, non farebbero riferimento alla pista go kart citata nella relazione.

A cura di Giuseppe de Filippo – Direttore responsabile StatoQuotidiano.it