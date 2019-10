Porro: “Manette ad evasori? Una finta emergenza” (VIDEO)

https://www.pupia.tv – L’editoriale di Nicola Porro: “Oggi è una giornata campale per la tenuta del governo giallo-rosso, ma alla fine su questa manovra si metteranno d’accordo. Le tre condizioni di Di Maio. Renzi lancia l’Opa su Forza Italia e Urbani gli risponde con eleganza. Salvini: ‘La Leopolda più in tv che nelle urne, dove vale poco’.

Spadafora, quello che voleva stare a Palazzo Chigi e si trova allo sport, dice che la destra di Salvini è pericolosa. Ma non ci governava fino a ieri? Gabbanelli, Morisi esce dal bunker di Mantova: toc toc, immagino un esercito nazista armato fino ai denti in qualche tunnel di Mantova a creare ‘la Bestia’ di Salvini. E questi sono i giornali seri. Gervasoni sul Giornale: ‘Riduciamo le provvidenze alle Università senza free speech’. Il babbo di Renzi e la sim nigeriana, scovata da Belpietro e Amadori. Conte va in tv e distrugge gli ascolti: Mediaset stia attenta. (21.10.19)