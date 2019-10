Rai Radio Uno incontra il Comitato Genitori per Foggia al Bar 2000

Nella mattina di oggi, lunedì 21 ottobre, il giornalista Daniele Morgera, di Rai Radio uno, ha incontrato alcuni esponenti del Comitato Genitori per Foggia.

L’incontro, che era stato chiesto nei giorni precedenti alla raccolta firme finalizzata alla richiesta di maggior controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, ha avuto luogo nella sede del Bar 2000: luogo caro al Comitato, in cui si sono raccolte (e ancora si raccolgono) le firme per la richiesta di incontro con il prefetto.

Nell’intervista con Morgera si è discusso della città di Foggia, del suo potenziale e delle sue problematicità, di violenza minorile, bullismo e vandalismo nei confronti del bene pubblico e privato. Alcuni esponenti del comitato hanno riportato dolorose esperienze personali e riferito la volontà di impegnarsi per risollevare le sorti della città.

Durante l’incontro si è discusso di povertà educative, che non sono riferibili esclusivamente al territorio di Capitanata, e del potere talvolta negativo dei media, che spesso propongono prodotti culturali che formano e influenzano in maniera impropria le giovani menti. Si sono ricordati gli episodi di violenza avvenuti a largo degli Scopàri e a Rione Martucci, specificando che i casi di cui la stampa locale viene a conoscenza, sono soltanto quelli refertati al Pronto Soccorso, perché la maggioranza delle volte, la gente spaventata non denuncia, in un sottobosco di disagio e violenza che non sono del tutto noti all’opinione pubblica.

Tra le conclusioni a cui si è giunti nella lunga chiacchierata con Morgera, è emerso che, a differenza del nord Italia, dove il maggior numero di aggressioni viene consumata nei corridoi e nelle aule scolastiche, per quello che riguarda il sud, e nello specifico caso Foggia, le aggressioni avvengono soprattutto in strada. In un bilancio della scuola foggiana che, ad un primo sguardo, è apparsa come luogo vigilato e protetto in cui presidi, docenti e famiglie, riescono a fare rete, contenendo le angherie e collaborando per l’armonioso sviluppo del minore.

Infine, l’auspicio che gli uomini e le donne del Comitato hanno riferito a Morgera, è che il centro città venga bonificato da soprusi e violenze, grazie ad un lavoro sinergico che coinvolga le istituzioni e i corpi intermedi del territorio.

All’intervista hanno partecipato anche alcuni esponenti della pagina Facebook Liberiamo la città dalle baby gang.