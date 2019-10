Cerignola. “Ripartiamo da ambiente e cultura, basta con spot e millanterie”

Comizio davanti alla villa comunale dei consiglieri Sgarro, Mirra, Rendine e Moccia dopo lo scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose a Cerignola, che era il tema stesso dell’incontro con la città. “18 mesi per bonificare questa comunità e a noi per riflettere- ha detto dal palco Anna Maria Mirra- io voglio che il silenzio, come dice il vescovo, sia operoso e non omertoso. Dobbiamo costruire cultura, che non è un susseguirsi di eventi a spot, feste, fuochi d’artificio ma creare mentalità con azioni virtuose di un’amministrazione, con la raccolta differenziata, con il rispetto per l’ambiente perché è da lì che dobbiamo ripartire. In questi 4 anni abbiamo abbattuto piante per fare spazio al cemento sulla base di perizie che non sta a me giudicare. La mia esperienza con gli altri consiglieri è terminata, mi sento serena con i commissari, c’è lo Stato”.

Fra l’incredulità e lo sdegno, Mirra la parlato di “1655 alberi abbattuti dalla ruspa del Comune, un uliveto con fondo rustico, piante per la ricerca per far spazio al palazzetto

“Le critiche all’ ex sindaco non solo dal punto di vista della gestione ma al suo “millantare amicizie e sfruttare il nostro sentimento religioso, un’offesa ai cristiani. Buon lavoro ai commissari, i toni arroganti e ingiuriosi di questi anni hanno abbassato il sano confronto sociale e politico, c’è gente che ha paura a parlare. Sono amareggiata perché il nostro territorio non si merita di passare alla storia come un comune mafioso, non possiamo permetterlo, qui c’è una storia a Cerignola e dobbiamo salvarla. Esiste un fenomeno criminale atavico ma dobbiamo fare muro, le persone perbene non possono permettere crepe”.

Tommaso Sgarro – la lista che si presentò alle elezioni del 2015 con il suo nome ha organizzato il comizio – ha detto: “La Sia è morta, 200 famiglie sul lastrico, e voi pagate la Tari più alta d’Italia per avere il servizio più caro d’Italia. Noi incontreremo i commissari per fare una buona proposta che lanciammo al presidente del consorzio defenestrato e al presidente dell’Ager Grandaliano. La proposta è questa: per un sindaco sciagurato non possiamo perdere gli impianti di Forcone – Cafiero e mettere le famiglie in mezzo a una strada. Costituiamo una società nuova, pubblica e privata con il know how della Sia e con il privato che deve essere coinvolto e deve crescere. Questo lo diciamo dal palco e lo diremo dal vivo ai commissari. Nel contratto di servizio ci sono tanti servizi di cui non usufruiamo perché l’azienda è fallita, chiederemo di non pagarli”.

Un comizio di fronte alla villa, sul corso principale cuore della città: “ Hanno fatto il piano del commercio, il Duc, ma qui è tutto spento, questo corso è diventato un fantasma insicuro dove possono scorazzare i motorini e nessuno può dire niente. La villa è chiusa: due vigili urbani per aprirla, chiuderla, controllarla in attesa che si risolvano chissà quali problemi, ci sono? Questa città non si ferma, si è fermata la sua idea malata di città: quando fai il patto con il diavolo vince il diavolo, quando fai l’accordo con gli elettori vincono gli elettori”. Guardando al futuro, Sgarro ha aggiunto: “ E’ ipotizzabile che ci si candidi a conquistare il vostro rispetto per governare, a Cerignola la differenza in politica c’è. Ci aspettano 18 mesi come una piccola traversata nel deserto perché tante cose saranno da fare. Ma noi ci siamo e continueremo ad immaginare la città che sarà”.