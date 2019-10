San Severo. “Attentato vile: sversati oltre 25 mila ettolitri di vino”

San Severo, domenica sera, è stata vittima di un vile attentato al suo cuore pulsante: l’agricoltura. L’Antica Cantina- Cantina Sociale Cooperativa San Severo, ubicata sulla strada statale 272 che conduce verso San Marco in Lamis, è stata vittima di un ignobile gesto che sicuramente minerà l’economia non solo della stessa cooperativa sociale ma dell’intera comunità sanseverese. Il gesto inaudito, violento, dell’apertura di 16 (su 19) bocchettoni dei silos con la fuoriuscita di oltre 25 mila ettolitri di vino sparsi per le circostanti campagne, ha lasciato sgomenta l’intera Amministrazione Comunale di San Severo la quale, rappresentata dall’Assessore all’Agricoltura Felice Carrabba, senza indugio, è stata accanto alla Cooperativa offesa dall’infame gesto.

I titolari della stessa Cantina hanno affermato che a loro mai era stata rivolta precedentemente una richiesta di estorsione, pertanto si prospetta una vera e propria volontà di “fare danno reale”, anche data la dinamica degli eventi, come il preventivo taglio dei fili delle cassette elettriche, lo scavalcare recinzioni da parte di uomini incappucciati e l’apertura dei 16 bocchettoni dei silos. Tutto questo ha provocato un danno che ammonta a oltre 1 milione di euro e che incide, sensibilmente, umanamente e profondamente, nel tessuto della Città. Condanno dunque il turpe gesto della scorsa notte, compiuto ai danni di coraggiosi e onesti imprenditori sanseveresi da parte di meschini, vili, ignobili figuri non deve passare impunito per alcuna ragione.

La nostra Città ha il diritto di difendere la singolarità territoriale che si manifesta nelle imprese presenti in essa, perché questo è il compito della nostra Amministrazione, ossia quella di essere accanto ai soggetti nelle loro battaglie di libertà e di indipendenza commerciale. Il violento e insensato gesto ai danni dell’Antica Cantina non deve essere visto come singolo, ma come episodio che lede l’intera comunità civile, economica e sociale della comunità intera. Dobbiamo, tutti insieme, condannare duramente questo sistema di violenza dilagante e inaudita rivolta alla nostra comunità. Abbiamo bisogno, dunque, di rafforzare il sistema di diffusione della cultura alla legalità che potrà realizzarsi solo con la collaborazione dell’intera cittadinanza. Condanniamo duramente tale infame gesto, sottolineando l’importanza di rafforzare la strategia comune di contrasto alla criminalità soprattutto collaborando con organizzazioni politiche e cittadine.

Abbiamo ora più che mai bisogno di una iniezione di fiducia per affrontare la realtà facendo il possibile per rilanciare e rinnovare la nostra società, ma in questo percorso di rinnovo nessuno deve essere escluso, perché l’Amministrazione e l’intera Città ha bisogno di una strategia comune per combattere tale vergognosi, infami, violenti e vili atti compiuti da uomini non “d’onore” ma di “disonore”.

Attentati Alto Tavoliere, CIA: “Perdere oltre 25mila ettolitri di vino è un lutto, subito aiuti”

“I sabotaggi ai danni dell’Antica Cantina di San Severo e di un’azienda di Torremaggiore sono un atto vile e gravissimo. Siamo sconcertati ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla cantina di Torremaggiore e agli amici della Cantina Sociale San Severo Società Cooperativa, ai soci e al presidente, Ciro Caliendo, componente della Direzione CIA Capitanata e del GIE (Gruppo di Interesse Economico) vitivinicolo regionale. Siamo consapevoli che la sterile solidarietà non basti a colmare l’enorme perdita: dobbiamo attivarci tutti per aiutare e sostenere la storica cooperativa ad affrontare e superare questo momento di difficoltà”. Il Presidente regionale Raffaele Carrabba esprime così sdegno e partecipazione a nome di tutta la CIA Puglia e indirizza il suo messaggio alle vittime degli inquietanti episodi registrati domenica nell’Alto Tavoliere.

In particolare, a San Severo ignoti hanno aperto le valvole dei silos della Cantina Sociale, una delle più antiche di Puglia, nata nel 1933, all’interno del sito produttivo sulla strada statale 272 che conduce a San Marco in Lamis, nelle vicinanze del casello autostradale e poco distante dal centro abitato. Inequivocabile la matrice dolosa. Le telecamere, infatti, hanno ripreso un gruppo di persone incappucciate in azione: uno di loro ha bloccato il cancello per impedire l’accesso alla vigilanza, mentre altri individui hanno reciso la recinzione e, una volta entrati, hanno aperto i bocchettoni dei serbatoi.

“La perdita di oltre 25mila ettolitri di vino, ad una prima sommaria stima, è un vero e proprio lutto, peraltro in piena vendemmia – afferma il direttore provinciale CIA Capitanata Nicola Cantatore – Parliamo di un danno che supera di gran lunga il milione di euro. La copertura assicurativa risarcirà solo una minima percentuale. È auspicabile che, in deroga, sia consentito l’accesso ad un apposito fondo di solidarietà, indipendentemente dall’accertamento del movente. Una cooperativa che subisce perdite così ingenti rischia il tracollo in mancanza dell’attivazione di opportune forme di sostegno”.

Un analogo episodio è stato registrato in un’azienda di Torremaggiore.

“Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura affinché facciano luce al più presto sugli attentati e arrivino all’individuazione dei responsabili – afferma il presidente CIA Capitanata Michele Ferrandino – Facciamo appello al prefetto di Foggia Raffaele Grassi affinché intervenga ed eventualmente convochi un apposito Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Non possiamo consentire che si instauri un clima di terrore nelle aziende già vessate dalla criminalità che imperversa nelle campagne”.