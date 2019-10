Strage San Marco, vedova Luciani “Mio marito non aveva dissapori con nessuno”

«Ho visto l’ultima volta mio marito vivo la mattina alle 5 del 9 agosto 2017 perché la sera prima mi ero addormentata sul divano. Quindi mio marito mi ha svegliata dicendomi vai a dormire nel letto, dove tra l’altro c’era nostro figlio di 11 mesi nella culla. Poi l’ho chiamato alle 8.50 per mandargli il “buongiorno papino”. Dopodiché più niente».

È la testimonianza di Arcangela Petrucci, vedova di Luigi Luciani che insieme al fratello Aurelio, è vittima della strage di mafia di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017.

“Non è ancora chiaro se i due siano stati eliminati perché scambiati per pregiudicati vicini al capoclan, oppure perché testimoni scomodi dell’omicidio”.

“La donna ha testimoniato in Corte d’Assise a Foggia nel corso del processo a carico di Giovanni Caterino, presunto basista del commando armato. In aula la vedova ha più volte ribadito che il marito non aveva dissapori con alcuno”.