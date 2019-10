“Tribunale di Foggia al collasso, il ministro Bonafede intervenga”

“Le condizioni in cui riversa il palazzo che ospita il Tribunale di Foggia sono preoccupanti dal punto di vista della sicurezza e vergognose per quel che riguarda la gestione del problema da parte del Ministero. Dopo lo sciagurato accorpamento di tutti i Tribunali nell’unica sede di Foggia, la situazione è al collasso e pretendiamo un intervento immediato del ministro Bonafede”. Lo comunica il deputato della Lega Anna Rita Tateo.

“Oggi durante le audizioni svolte dall’intergruppo parlamentare per la geografia giudiziaria è emerso un quadro sconcertante: non solo i funzionari sono stipati in sovrannumero dentro stanze troppo piccole ma addirittura mancano le aule per fare le udienze penali e civili al punto che, in una singola aula, si arriva ad avere 3 magistrati che contemporaneamente tengono le loro rispettive cause giudiziarie. Dopo aver ascoltato le istanze degli addetti ai lavori e vista la criticità della situazione che ci è stata presentata, chiediamo a voce alta un interessamento diretto del Ministro Bonafede: serve assolutamente un intervento di emergenza per mettere in sicurezza l’edificio che ospita il Tribunale di Foggia e contemporaneamente si ritiene necessaria l’apertura immediata delle sedi giudiziarie di Lucera e di Rodi Garganico. Dobbiamo mettere in condizione gli ottimi operatori del diritto che lavorano in quel tribunale di praticare nelle migliori condizioni affinché la giustizia possa fare degnamente il suo corso”.