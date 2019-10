Vasco Rossi annuncia ultima canzone: “Se ti potessi dire”

Comincia il conto alla rovescia per l'”ultima canzone nuova” di Vasco Rossi. E’ stato lui stesso ad annunciare “Se ti potessi dire” tramite i suoi social. “Ottobre è il mese della mia ultima nuova canzone! Non vedo l’ora che l’ascoltiate”, scrive Vasco sui suoi social. Il brano sarà accompagnato da un video diretto da Pepsy Romanoff, il regista che lo segue e lo racconta per immagini da quattro anni.

