“A Palazzo Padula un museo per raccontare la storia di Candela”

“Nei giorni scorsi, accompagnato dalla Consigliera con delega alla Cultura Donata Melchionna, ho effettuato un sopralluogo a Palazzo Padula, dove continuano i lavori di ristrutturazione, per concordare con i tecnici l’allestimento di un nuovo attrattore culturale, che sarà realizzato nelle stanze poste al piano terra della sede Comunale per esporre i reperti frutto delle recenti campagne di scavo archeologiche effettuate nel nostro territorio, che hanno riportato alla luce oggetti di grandissimo valore. L’archeologia a Candela non è mai esistita, ma può diventare volano di “Turismo” e un importante strumento per raccontare la nostra storia”.

Lo rende noto il sindaco di Candela, e presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta.