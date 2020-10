(statoquotidiano.it) Manfredonia, 21 ottobre 2020, ore 21:25. “Ci sono casi sospetti (3/4,ndr) tra gli alunni, ma fino a quando non avrò l’ufficialità dell’ASL non potrò comunicare nulla. Il messaggio è un altro: per me è come se fossero figli, è come se avessi 380 figli da accudire. La scuola non deve essere abbandonata, e si deve muovere attraverso 2 binari: diritto alla studio e diritto alla salute. Sono orgoglioso di tutti i ragazzi, i docenti, i collaboratori scolastici, per quello che stanno facendo, per la loro responsabilità in questa fase che sta interessando il territorio”. E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il dottor Luigi Talienti, dirigente scolastico dell’IPEOA Michele Lecce di Manfredonia, Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Indirizzi – “Enogastronomia” – “Servizi di sala e di vendita” – “Accoglienza turistica”, sede distaccata dell’alberghiero di San Giovanni Rotondo.

Come anticipato (fonte: StatoQuotidiano.it), il 16 ottobre 2020 era stata disposta la sospensione delle attività per 7 classi dell’istituto, in seguito all’accertata positività di 1/2 persone correlate all’istituto.

In seguito l’attivazione di tutte le misure previste dalle normative e dai protocolli di riferimento. “Ho segnalato un numero di alunni elevatissimo, anzi forse sono stato fin troppo zelante: gli alunni, ma anche contatti stretti, strettissimi, presunti, tutto nel rispetto delle misure previste”, dice il dr. Talienti. In totale si parla di circa 50 ragazzi in quarantena, “seguiti ogni giorno dai docenti e dalla dirigenza dell’istituto”.

“Voglio ringraziare l’ASL Foggia, per l’impegno quotidiano profuso da mesi. L’aspetto fondamentale resta la gestione con ragionevolezza della legittima preoccupazione. Se diventa allarmismo non se ne esce più. Quindi, bisogna restare calmi e sereni. I genitori sono testimoni della mia presenza. Cerco di rispondere a tutti, sempre. Posso garantire che stanno tutti bene. La scuola garantisce il rispetto in pieno dei protocolli previsti: le classi interessate sono state sanificate, pulite, igienizzate”.

“Il mio plauso va al personale scolastico che, volontariamente, si è sottoposto al test sierologico, per mettere in sicurezza la scuola e gli alunni”.

“Il mio ringraziamento va ai collaboratori scolastici, per la pulizia di tutte le aule, del cortile, di tutti gli spazi presenti. Ringrazio davvero tutti, per la responsabilità: i 380 alunni distribuiti tra le 18 classi, e le 100 unità circa tra docenti, collaboratori, e assistenti tecnici”

VENERDI’ 23 OTTOBRE LO SCIOPERO NAZIONALE. “Lo sciopero è nazionale, non se ci sarà l’adesione di tutti. Ho detto ai rappresentanti d’istituti di agire secondo coscienza. Ricordo a tutti che la scuola, e dunque qualsiasi istituto scolastico, non è la sede del COVID. Il virus c’è ovunque, in tutti i settori lavorativi. Se dovessimo andare a campionare a random la cittadinanza, i numeri sarebbero altri. Nonostante questo, non mandando più a scuola i nostri figli rischiamo di privargli del diritto allo studio, e di una prospettiva formativa e lavorativa”.

DIDATTICA A DISTANZA “Dal 3 novembre 2020 partiamo con la didattica integrata, che non può sostanziarsi solo nella didattica a distanza, anche perché sarebbe andare contro le indicazioni nazionali. Sono a favore di una sana presenza in sicurezza, preservando il valore della tutela e dell’incolumità di tutti. Faccio un esempio: ci sono gli esami di qualifica per le classi terze, ora quarte: siamo organizzando a distanza, con regolarità e professionalità, le relative prove e la formazione. La scuola non può e non deve essere abbandonata. In questo momento c’è bisogno di calma, di uno spirito di adattamento maggiore alla scuola, altrimenti corriamo il rischio di perdere tutto, di vanificare l’impegno, i tanti sacrifici. Considero i miei alunni, tutti, dei figli. Guai a chi me li tocca. La loro sicurezza è la mia sicurezza”, conclude il dirigente Talienti, non trattenendo l’emozione.

CIRCOLARE – Oggetto: Comunicazione- Chiarimenti assenza Personale – Covid – 19

FIRMATO_Circolare n. 27 assenza personale Covid-19

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it