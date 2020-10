Altre rastrelliere per le bici nel cortile del Volta, preside: “Ora strade asfaltate”

Verso il liceo scientifico ‘Volta’ in bici, se possibile. La scuola ha installato ulteriori rastrelliere nel cortile d’ingressi. La nota su fb della dirigente scolastica Gabriella Grilli: “Come promesso, ecco il montaggio delle ulteriori rastrelliere per le bici, qui al Volta. Ora, però, occorre che le strade della nostra città siano ben asfaltate e sicure, ciò a garanzia di studenti e personale scolastico che sarà così incentivato a recarsi a scuola in bici evitando l’assembramento nei mezzi pubblici. Noi ce la mettiamo tutta, come vedete, ma ognuno è chiamato a svolgere responsabilmente il proprio ruolo”.