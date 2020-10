Cerignola, furto – inosservanza obblighi: 2 arresti

Cerignola, 21 ottobre 2020. Nella mattinata di lunedì 19 ottobre scorso, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola traeva in arresto F.P.M. 36enne pregiudicato cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione per furti aggravati.

Inoltre, nella serata di ieri, lo stesso personale traeva in arresto C.C. 31enne pregiudicato cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni due e mesi sei di reclusione per tentato furto ed inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale della P.S.. I due arrestati, dopo le formalità di rito, venivano associati alla Casa Circondariale di Foggia.