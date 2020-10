Corte dei Conti: ecco il report sulla gestione finanziaria dell’INPS

Bari, 21 ottobre 2020. Inps (istituto nazionale previdenza sociale) gestisce circa 300 miliardi di euro ogni anno e quasi 30 mila persone in qualità di dipendenti. “A quelle appena esposte vengono ad aggregarsi tradizionali criticità strutturali e gestionali: sostanzialmente antieconomica rispetto alle banche dati di cui Inps dispone appare l’attività dedicata a studi e ricerche la cui direzione a 3 aree manageriali su 4 assegnate non adeguatamente selettiva; l’attività del Coordinamento generale risulta notevolmente disarticolata nella tempistica dei rilevamenti e delle elaborazioni rispetto al succedersi ripetuto di norme tale da non supportare in materia risolutiva le istruttorie degli Organi e dei Comitati”.

E’ quanto scrivono i magistrati della Corte dei Conti (presidente Manuela Arrigucci, relatore Antonio Buccarelli) sezione controllo sugli Enti in merito al bilancio finanziario,anno 2018, dell’Istituto previdenziale italiano. Difficoltà riguardanti la dotazione informatica e quella infrastrutturale—rilevano i Giudici—pongono l’accento su aspetti critici,alcuni dei quali già evidenziati in precedenti relazioni della Corte inviate ai presidenti di Camera e Senato,e che riguardano la distribuzione del personale tra programmi di prodotto e di supporto e alla “ sproporzione tra assegnazione centrale e territoriale dei dirigenti,alla carenza di determinate figure professionali,alla pletorica creazione di strutture centrali non core”.

In relazione al valore degli accertamenti ispettivi il 66,2% è rappresentato dai contributi economici evasi e connesse sanzioni pari a 739 ml (694,6 nel 2017) mentre il 38,8% si riferisce alle prestazioni indebite annullate(per disconoscimento di prestazioni fittizie) che equivalgono a minori uscite per 377,8 ml (199,5 nel 2017). Il programma di vigilanza documentale ha visto concludersi 234.252 controlli,il 31,9 % in meno rispetto all’anno precedente. Le ricognizioni terminate con addebito a carico di aziende sono state 216.784 ovvero il 92,5%. Pertanto il beneficio finanziario complessivo ammonta a 569 ml.

Si riscontra invece un rallentamento sul progetto di smobilizzo del patrimonio immobiliare la cui redditività è fortemente negativa mentre si sono realizzati gli esiti attesi dalla conversione dei beni in quote dei fondi immobiliari Invimit sgr spa i cui proventi di vendita dovranno essere contabilizzati a riduzione dell’indebitamento diretto. I risultati finanziari economici e patrimoniali del 2018 registrano una chiusura del conto economico negativa: saldo di meno 7,839 md, dunque in peggioramento a fronte dell’anno 2017. Nonostante tale situazione il taglio di 88,87 md di residui passivi determina un miglioramento del patrimonio netto che si attesta a 47,042 md.

Per quanto riguarda l’effetto di cassa è di segno negativo per 2,386 md e consegue a un fabbisogno di 4,9 md cui si rimedia con anticipazioni da parte dello Stato per 2,513 md e per la differenza utilizzando disponibilità liquide. Il quadro amministrativo mostra un avanzo di 103,218 md.

L’introduzione del Reddito/Pensione di cittadinanza a partire da marzo 2019 vede coinvolti, nei primi mesi di vigenza della nuova prestazione,un milione di nuclei familiari per un totale di 2,5 milioni di individui. Firmato tra Inps e Caf(centri di assistenza fiscale riconducibili anche ai sindacati) una convenzione per raccolta e trascrizione delle domande di reddito/pensione di cittadinanza e modelli Com per l’anno 2019 in cui si prevede una remunerazione mediante lo stanziamento di 15 milioni di euro. Nell’anno 2018 il presidente dell’Inps è costato euro 175.000,00,il Consiglio di indirizzo e vigilanza euro 472.882,il direttore generale 298.980,00 euro, l’Organismo indipendente di valutazione euro 70.000,00.

I dipendenti sommano a 29.143 unità di cui 512 dirigenti,996 medici e professionisti(avvocati,tecnico edilizi,statistico attuariali,consulente informatico),28.423 appartenenti ad aree professionali. La spesa totale per il personale,anno 2018, mette in luce un ulteriore lieve incremento sul 2017 passando da 2,04 md a 2,058 md.

Sotto il profilo dell’efficacia dell’azione legale gli atti favorevoli a Inps in rapporto alle sentenze pronunciate mostrano una ripresa prossima all’1%,attestandosi sul 58,9% e “ registrando la peggior performance nelle materie del contributivo,dei fondi speciali e degli indebiti ma anche nel significativo calo delle prestazioni a sostegno del reddito(meno 18,2%)”.

Per concludere, Corte dei Conti e Collegio sindacale sulle procedure contrattuali segnalano aspetti critici invitando i vertici dell’Inps a migliorare la propria capacità di programmazione e di spesa nonché adottare iniziative dirette a conformare l’attività negoziale, riferita all’acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori, alla legislazione vigente.

Inps detiene partecipazioni per 24 milioni di euro in società quotate in Borsa(Banca Intesa San Paolo,Beni Stabili,Unicredit,Parmalat) e non quotate(DEA Capital Real Estate sgr spa,Igei,Sispi,D.I.E.P.).

A cura di Nino Sangerardi, Bari 21 ottobre 2020.